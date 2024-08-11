Поздеев – про 0:0 с Ингульцом: У нас каждый матч будет похожий на такой. Бывает, не попадаем с метра по воротам

Александр Поздеев высказался по поводу первой домашней игры.

"Команда ["Ингулец"] по-другому играла [по сравнению с "Оболонью"], более конструктивно, более интересно, более мобильная атака. Хорошая команда, мне понравилось.

[О моменте Топалова] Затрудняюсь ответить, найти какую-то логику в том, как это вообще может произойти, но время от времени бывает, когда мы не попадаем с метра по воротам. И у соперника были моменты. Это проблема и таких проблем у нас много. Много труда нужно проделать, чтобы улучшить".