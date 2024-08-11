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Поздеев – про 0:0 с Ингульцом: У нас каждый матч будет похожий на такой. Бывает, не попадаем с метра по воротам

Премьер-лига

Наставник Колоса прокомментировал вторую ничью на старте УПЛ

Поздеев – про 0:0 с Ингульцом: У нас каждый матч будет похожий на такой. Бывает, не попадаем с метра по воротам

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Александр Поздеев высказался по поводу первой домашней игры.

"Команда ["Ингулец"] по-другому играла [по сравнению с "Оболонью"], более конструктивно, более интересно, более мобильная атака. Хорошая команда, мне понравилось.

[О моменте Топалова] Затрудняюсь ответить, найти какую-то логику в том, как это вообще может произойти, но время от времени бывает, когда мы не попадаем с метра по воротам. И у соперника были моменты. Это проблема и таких проблем у нас много. Много труда нужно проделать, чтобы улучшить".

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"Нам нелегко доходить до ворот соперника в конструктиве. Хочется играть гораздо лучше, но это не просто сказал: "Играйте в пас" и мы начали резко играть в пас. Это такой путь… непростой.

Понимаю, что у нас каждый матч будет похож на такой. Мы в эту лодку уже сели и плывем. Нам нужно, насколько это возможно, улучшаться, восстанавливаться, корректировать наши ошибки. И только так – другого пути нет”, – заявил тренер.

В пятницу "Колос" будет играть в Одессе.

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Источник:
FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Александр Симченко
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