Харатин: Мы потеряли два очка. Должны были сегодня выигрывать

29-летний полузащитник во флеш-интервью прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).

“Мы потеряли два очка. Должны были сегодня выигрывать. Нужно делать выводы, смотреть, прогрессировать и дальше только лучше играть и набирать свои очки.

Неплохо начали, потом в какой-то момент начались ошибки. "Ингулец" мог нас наказать. Трудная игра, борьбы было много. У них были моменты, у нас моменты. Возможно, это закономерный результат".