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Харатин: Мы потеряли два очка. Должны были сегодня выигрывать
Полузащитник считает, что Ковалевка наиграла на победу
Фото: ФК Колос
29-летний полузащитник во флеш-интервью прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).
“Мы потеряли два очка. Должны были сегодня выигрывать. Нужно делать выводы, смотреть, прогрессировать и дальше только лучше играть и набирать свои очки.
Неплохо начали, потом в какой-то момент начались ошибки. "Ингулец" мог нас наказать. Трудная игра, борьбы было много. У них были моменты, у нас моменты. Возможно, это закономерный результат".
[О своем повреждении] "В первом тайме был эпизод. Надеюсь, не сломал пальцы, потому что там такой стык был в штрафной… Пенальти возможно было, возможно нет, надо смотреть. Не на мне, а на Велетне. Завтра буду проверяться.
Нужно восстановиться. Валерий Лучкевич, посмотрим, что с ним. Дай Бог, это несерьезная травма", – сказал футболист.
Игорь сыграл свой второй матч в "Колосе".
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