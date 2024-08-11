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Полузащитник Ингульца Волохатый: Боялись потерять очко
Был страх повторить финал первого поединка
Фото - Інгулець
Роман Волохатый заявил, что команда ближе к завершению встречи играла слишком осторожно.
“Нужно проанализировать игру и тогда уже делать вывод, получили ли мы одно очко или два потеряли.
Были силы, были моменты, в конце боялись потерять очко, потому что в предыдущей игре с "Зарей" допустили досадную ошибку и потеряли 1 очко, которое должны были получить. По моментам выглядели лучше. У нас был план – не отказываться от своей игры".
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[О своих моментах] "Не хватило мастерства и опыта, чтобы забить мяч”, – признался полузащитник.
Летом 23-летний футболист покинул тернопольскую "Ниву" и присоединился к "Ингульцу".
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