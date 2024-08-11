Полузащитник Ингульца Волохатый: Боялись потерять очко

Роман Волохатый заявил, что команда ближе к завершению встречи играла слишком осторожно.

“Нужно проанализировать игру и тогда уже делать вывод, получили ли мы одно очко или два потеряли.

Были силы, были моменты, в конце боялись потерять очко, потому что в предыдущей игре с "Зарей" допустили досадную ошибку и потеряли 1 очко, которое должны были получить. По моментам выглядели лучше. У нас был план – не отказываться от своей игры".