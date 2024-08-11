Кобин: Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный

Василий Кобин прокомментировал получение первого зачетного балла.

“Игра разделилась на 2 тайма. Закономерная ничья. В первом тайме мы нервничали, мы не делали вещей, о которых мы договаривались. Стоит отдать должное "Колосу" – они хорошо контролировали мяч, грамотно, тактически строили свои действия. Не смогли перестроиться, но после перерыва сделали коррективы. Ребята поняли свои действия, мы указали на ошибки и во втором тайме игра поменялась".

"Всегда говорю своим игрокам, что нужно быть уверенным в своих действиях, потому что соперник это чувствует и тогда он начинает давить. То, что нам удается, удается местами, но хотелось бы целостную картину. Идет процесс. Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный.

Я доволен молодежью, как они работают и отдают себя. Мы будем постепенно подводить их к Премьер-лиге. У ребят даже немного матчей в Первой лиге. Тактически с ними еще предстоит работать. Будем давать шанс”, – отметил тренер.