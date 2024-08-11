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Кобин: Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный

Премьер-лига

Наставник Ингульца – о ничьей с Колосом

Кобин: Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный

Олександр Приходько

Новина українською

Василий Кобин прокомментировал получение первого зачетного балла.

“Игра разделилась на 2 тайма. Закономерная ничья. В первом тайме мы нервничали, мы не делали вещей, о которых мы договаривались. Стоит отдать должное "Колосу" – они хорошо контролировали мяч, грамотно, тактически строили свои действия. Не смогли перестроиться, но после перерыва сделали коррективы. Ребята поняли свои действия, мы указали на ошибки и во втором тайме игра поменялась".

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"Всегда говорю своим игрокам, что нужно быть уверенным в своих действиях, потому что соперник это чувствует и тогда он начинает давить. То, что нам удается, удается местами, но хотелось бы целостную картину. Идет процесс. Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный.

Я доволен молодежью, как они работают и отдают себя. Мы будем постепенно подводить их к Премьер-лиге. У ребят даже немного матчей в Первой лиге. Тактически с ними еще предстоит работать. Будем давать шанс”, – отметил тренер.

В субботу "Ингулец" будет играть против "Полесья".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.08.2024 в 02:53
Дайте Васе сборную потренировать. Гарантирую вы не пожалеете! Результат придет быстро! Мы ворвемся со скоростью ракеты Хаймерс в число топ-команд Европы!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
11.08.2024 в 02:53
Дайте Васе сборную потренировать. Гарантирую вы не пожалеете! Результат придет быстро! Мы ворвемся со скоростью ракеты Хаймерс в число топ-команд Европы!
Ответить
0
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