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Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
Наставник Ингульца рассказал о жутком эпизоде при участии полузащитника
Фото: PMG
Василий Кобин раскрыл детали момента, в котором Марьян получил тяжелое повреждение.
“К нему начинает приходить память. Он даже не понял, в какой команде играет. Хочется надеяться, что все будет хорошо и не нужно будет везти его в больницу.
Два выбитых зуба. Врач дал свой прогноз – 10 дней вообще игрока не трогать, а там будем смотреть, как будет проходить его реабилитация".
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"Я был недалеко от этого момента и видел этот эпизод. Там был удар в голову и звук такой, что там все было понятно, и что нужно будет делать замену.
И тогда я сказал нашим врачам, чтобы они не ждали момента, пока главный арбитр матча даст сигнал, чтобы выбегали, потому что там действительно был достаточно тяжелый удар”, – сказал Кобин.
Марьян Мысык в середине второго тайма заменил Сергея Петько, но уже через 10 минут получил серьезную травму.
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