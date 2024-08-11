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Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет

Премьер-лига

Наставник Ингульца рассказал о жутком эпизоде ​​при участии полузащитника

Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет

Фото: PMG

Новина українською

Василий Кобин раскрыл детали момента, в котором Марьян получил тяжелое повреждение.

“К нему начинает приходить память. Он даже не понял, в какой команде играет. Хочется надеяться, что все будет хорошо и не нужно будет везти его в больницу.

Два выбитых зуба. Врач дал свой прогноз – 10 дней вообще игрока не трогать, а там будем смотреть, как будет проходить его реабилитация".

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"Я был недалеко от этого момента и видел этот эпизод. Там был удар в голову и звук такой, что там все было понятно, и что нужно будет делать замену.

И тогда я сказал нашим врачам, чтобы они не ждали момента, пока главный арбитр матча даст сигнал, чтобы выбегали, потому что там действительно был достаточно тяжелый удар”, – сказал Кобин.

Марьян Мысык в середине второго тайма заменил Сергея Петько, но уже через 10 минут получил серьезную травму.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово) Марьян Мысык
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.08.2024 в 02:36
Пострадавшему скорейшего выздороления! Правда теперь Поворознюк должен 4 коровы продать по штуке баксов каждая. Ведь на два импланта своему игроку как раз и нужно четыре тыщ долларов США.
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
11.08.2024 в 02:36
Пострадавшему скорейшего выздороления! Правда теперь Поворознюк должен 4 коровы продать по штуке баксов каждая. Ведь на два импланта своему игроку как раз и нужно четыре тыщ долларов США.
Ответить
0
0

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