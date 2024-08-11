Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет

Василий Кобин раскрыл детали момента, в котором Марьян получил тяжелое повреждение.

“К нему начинает приходить память. Он даже не понял, в какой команде играет. Хочется надеяться, что все будет хорошо и не нужно будет везти его в больницу.

Два выбитых зуба. Врач дал свой прогноз – 10 дней вообще игрока не трогать, а там будем смотреть, как будет проходить его реабилитация".