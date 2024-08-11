Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На "Арене Левый Берег" сыграют самый ожидаемый матч второго тура нового сезона УПЛ. Донецкий "Шахтер" будет принимать житомирское "Полесье". Для гостей это дебютная игра в нынешнем чемпионате.

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В прошлом чемпионате "Шахтер" не смог переиграть "Полесье". Может, уже сегодня подопечные Пушича наконец-то прервут эту серию?

Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

"Шахтер" - "Полесье"

11.08.2024. 18:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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