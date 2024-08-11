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Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар
На "Арене Левый Берег" сыграют самый ожидаемый матч второго тура нового сезона УПЛ. Донецкий "Шахтер" будет принимать житомирское "Полесье". Для гостей это дебютная игра в нынешнем чемпионате.
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В прошлом чемпионате "Шахтер" не смог переиграть "Полесье". Может, уже сегодня подопечные Пушича наконец-то прервут эту серию?
Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
"Шахтер" - "Полесье"
11.08.2024. 18:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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