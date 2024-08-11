  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

На "Арене Левый Берег" сыграют самый ожидаемый матч второго тура нового сезона УПЛ. Донецкий "Шахтер" будет принимать житомирское "Полесье". Для гостей это дебютная игра в нынешнем чемпионате.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

В прошлом чемпионате "Шахтер" не смог переиграть "Полесье". Может, уже сегодня подопечные Пушича наконец-то прервут эту серию?

Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

"Шахтер" - "Полесье"

11.08.2024. 18:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Краснопир: В матче с Оболонью нам будет очень непросто
yellow-arrow
Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Оболонь - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 08:44
Не переймайтесь.Все буде добре.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 08:44
Не переймайтесь.Все буде добре.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости