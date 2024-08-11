Защитник Кривбасса - о начале нового сезона: Имей веру, но ничего не ожидай, тогда получится чудо

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о своих первых шагах в футболе, переходе в тернопольскую "Ниву", а также о приобретении опыта в "Кривбассе".

Как вы начали свою футбольную карьеру?

Моя карьера началась с переезда в город Владимир, где была юношеская футбольная команда "BRW VIK".

Как случилось, что вы родились на Волыни, но профессиональную карьеру начали в тернопольской "Ниве"?

После окончания спортивного лицея в городе Березно высшее образование получал в Кременце, что на Тернопольщине. Во время периода обучения параллельно выступал в чемпионате Тернопольской области по футболу. Там смог ярко себя проявить, поэтому заинтересовал тогдашнего главного тренера "Нивы". Так и начался мой путь в главной команде города Тернополь, за которую впоследствии дебютировал на профессиональном уровне.

Расскажите немного об игре в "Кривбассе".

Считаю, что "Кривбасс" - это тот клуб, где каждый футболист имеет возможность развиваться и прогрессировать. В команде царит хорошая атмосфера, которая способствует качественным тренировкам. Тренировочный процесс на очень высоком уровне, ведь тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом известен не только в Украине, но и за рубежом.

Поделитесь впечатлениями от прошлого сезона, где вашему клубу удалось занять третье место в турнирной таблице.

Мы много работали, чтобы достичь этого результата. Этот сезон вошел в историю клуба и моей карьеры как один из лучших моментов. Это незабываемые эмоции.

Поделитесь ожиданиями относительно игры "Кривбасса" в следующем сезоне УПЛ и еврокубковых поединках.

"Имей веру, но ничего не ожидай, тогда получится чудо, а не разочарование". С такими словами вхожу в новый футбольный год.