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Полузащитник Ингульца - о игре против Колоса: По моментам мы смотрелись лучше
Поделился своими комментариями касательно игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч "Колос" - "Ингулец", завершившийся нулевой ничьей. Полузащитник "Ингульца" Роман Волохатый прокомментировал поединок.
"Нужно проанализировать игру, и только тогда можно сделать вывод, получили ли мы одно очко, или потеряли два. Было достаточно сил, были моменты, но в конце мы боялись потерять очко, потому что в предыдущей игре с "Зарей" допустили досадную ошибку и потеряли одно очко, которое должны были получить.
По моментам мы смотрелись лучше. У нас был план – не отказываться от своей игры. Наши моменты? Не хватило мастерства и опыта, чтобы забить мяч", – сказал полузащитник.
Напомним, в следующей игре "Ингулец" встретится с житомирским "Полесьям" 17 августа.
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