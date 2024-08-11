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Полузащитник Ингульца - о игре против Колоса: По моментам мы смотрелись лучше

Премьер-лига

Поделился своими комментариями касательно игры

Полузащитник Ингульца - о игре против Колоса: По моментам мы смотрелись лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера состоялся матч "Колос" - "Ингулец", завершившийся нулевой ничьей. Полузащитник "Ингульца" Роман Волохатый прокомментировал поединок.

"Нужно проанализировать игру, и только тогда можно сделать вывод, получили ли мы одно очко, или потеряли два. Было достаточно сил, были моменты, но в конце мы боялись потерять очко, потому что в предыдущей игре с "Зарей" допустили досадную ошибку и потеряли одно очко, которое должны были получить.

По моментам мы смотрелись лучше. У нас был план – не отказываться от своей игры. Наши моменты? Не хватило мастерства и опыта, чтобы забить мяч", – сказал полузащитник.

Напомним, в следующей игре "Ингулец" встретится с житомирским "Полесьям" 17 августа.

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Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Роман Волохатый
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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