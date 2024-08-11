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Оболонь - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ постепенно заводится, и во втором туре чемпионата УПЛ львовский "Рух" приедет в гости к столичной "Оболони". В первом туре "Оболонь" сыграла на удивление результативный матч с "Колосом" (2:2), а вот "Рух" в первом туре свой матч с "Полесьем" не играл. Так что будет вдвойне интереснее, с чем львовяне входят в сезон.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

11 августа 2024 года. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 13:00 "Рух" Львов

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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