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Оболонь - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
УПЛ постепенно заводится, и во втором туре чемпионата УПЛ львовский "Рух" приедет в гости к столичной "Оболони". В первом туре "Оболонь" сыграла на удивление результативный матч с "Колосом" (2:2), а вот "Рух" в первом туре свой матч с "Полесьем" не играл. Так что будет вдвойне интереснее, с чем львовяне входят в сезон.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, второй тур
11 августа 2024 года. Киев, "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 13:00 "Рух" Львов
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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