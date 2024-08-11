Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Карпаты" проведут свой первый домашний поединок после долгожданного возвращения в высший дивизион. Сможет ли новичок УПЛ что-то противопоставить бронзовому призёру прошлого розыгрыша чемпионата Украины?

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

11 августа 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов 15:30 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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