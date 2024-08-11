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Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fckarpaty.org.ua

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" проведут свой первый домашний поединок после долгожданного возвращения в высший дивизион. Сможет ли новичок УПЛ что-то противопоставить бронзовому призёру прошлого розыгрыша чемпионата Украины?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

11 августа 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов 15:30 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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