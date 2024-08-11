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Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" проведут свой первый домашний поединок после долгожданного возвращения в высший дивизион. Сможет ли новичок УПЛ что-то противопоставить бронзовому призёру прошлого розыгрыша чемпионата Украины?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, второй тур
11 августа 2024 года. Львов, "Украина"
"Карпаты" Львов 15:30 "Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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