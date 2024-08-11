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Краснопир: В матче с Оболонью нам будет очень непросто
Поделился ожиданиями
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Игорь Краснопир рассказал о своих ожиданиях от встречи с "Оболонью".
"Команда сейчас набрала хорошие кондиции и мы готовы к первой игре в новом сезоне. Первый тур "Рух" пропустил, но это не сказалось на нашей подготовке. Сейчас каждый из нас настроен на победу.
Я прошел сборы с "Рухом", адаптировался к требованиям тренерского штаба и физических нагрузок, которые есть в тренировочном процессе. Думаю, я в хорошей форме. Тяжелее всего, наверное, было во время первого периода сборов, но это трудно для любого футболиста.
В матче с "Оболонью" нам будет очень непросто. Это боевая команда, которая хорошо организована и дисциплинирована. Киевляне качественно действуют в обороне и активно прессингуют, пытаются постоянно давить на своих оппонентов. Теперь "Оболонь" для меня это соперник и я готов забивать им голы", — сказал нападающий.
Напомним, матч "Рух" – "Оболонь" начнется в 13:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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