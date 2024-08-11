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Известны стартовые составы на матч Оболонь - Рух
Начало в 13:00
fc.obolon.ua
Во втором туре чемпионата УПЛ львовский "Рух" приедет в гости в столичную "Оболонь".
Поединок состоится на "Оболони-Арене", судить матч будет Игорь Пасхал
Стартовый состав "Оболони": Рыбка, Мединский, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко, Суханов, Приймак, Груша, Тарануха.
Запасные Оболони: Федоривский, Марченко, Близниченко, Витенчук, Козлов, Курко, Лях, Лящук, Чернов
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Сыч, Пидгурский, Федор, Притула, Рунич, Лях, Краснопир.
Запасные Руха: Ванивский, Квасница, Габриэль, Карабин, Семотюк, Товарницкий
Напомним, сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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