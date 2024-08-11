Унижение бывших. УПЛ. Оболонь - Рух 0:4

Матч 1-го тура УПЛ "Рух" не играл, поэтому поединок против "Оболони" был для львовян стартовым, что добавляла интереса к команде Пономарева.

В целом, стартовый состав "Руха" оказался прогнозируемым из-за череды травм, которые преследуют игроков команды. Из "интриги" - место на острие занял Краснопир, которого льявовяне этим летом купили именно у "Оболони". Не было в заявке Таллеса Бренера, которого, как выяснилось, "Рух" продает в неназванный японский клуб.

Иващенко по сравнению с матчем с "Колосом" несколько перетрусил состав. В запасе остался Курко и новичок Близниченко. Слободяна не оказалось и в заявке.

Начали команды довольно активно, причем даже с некоторым территориальным преимуществом "Оболони". Правда моментов из этой активности почти не возникало. Подходы и намеки были у обеих ворот, но дальше намеков дело не доходило.

В итоге, команды доигрались до того, что на 20-й минуте после углового в штрафной "Оболони" возникла суматоха, в результате которой Осман дал по ногам Холоду. Пасхал, несмотря на матбки тренерского штаба поставил "точку", еще и наградил коуча хозяев желтой. Ну а Притула четко реализовал 11 метров.

После забитого "Рух" стал играть вторым номером и почти спокойно довел дело до перерыва. Активности Таранухи у "пивоваров" для серьезных обострений не хватало. Подходы были, но можно вспомнить разве что шикарный удар Суханова, но чуть мимо штанги.

Второй тайм по консистенции не очень отличался от первого. Но вот по фактажу – плюс три гола, причем все в ворота "Оболони".

Нет, "пивовары" продолжали владеть некоей территориальной инициативой, но при уверенной игре "Руха" в обороне ничего из владения выжать не могли.

Игра была закончена на 68-й минуте после того, как Сыч накрутил на фланге двух соперников, отдал в штрафную, где четко разобрался Краснопир – развернулся, убрал защитника и забил своей бывшей команде. Не праздновал, но результат сделал.

Ну а в концовке "Оболонь" и вовсе бросила играть, чем на радостях воспользовался вышедший на замену Кляйвер. Сначала после обрезки поборолся и отдал ассист на Квасницу, а через пару минут в контре с не самым удобным пасом выцарапал мяч и с довольно острого угла забил сам.

4:0, отличный старт сезона для "Руха". Единственная неприятность – возможная травма Краснопира, которого заменили почти сразу после забитого гола. А лазарет у львовян и так переполнен.

"Оболонь"? Не сказать, что игра "пивоваров" была ужасной, более точное слово – беззубой. Да ив концовке команда просто расклеилась. От этого и такой результат.

2-й тур УПЛ, сезон 2024/25

11 августа, Киев, Стадион "Оболонь Арена"

Судья: Игорь Пасхал (Херсон)

"Оболонь" (Киев) – "Рух" (Львов) 0:4

Голы: Притула (19, пен.), Краснопир (68), Квасница (88), Кляйвер (90)

Предупреждения: Иващенко - Сыч

"Оболонь": Рыбка, Мединский, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко (Витенчук, 81), Суханов (Лях, 81), Приймак (Близниченко, 62), Груша (Лукьянчук, 62), Тарануха

"Рух": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Сыч, Пидгурский, Федор, Притула, Рунич (Квасница, 57), Лях (Карабин, 70), Краснопир (Кляйвер, 79)