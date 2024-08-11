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Стало известно, почему Таллеса не было в заявке на матч с Оболонью
Дело в трансфере
Фото: ФК Рух
Таллес Бренер перейдет в японский клуб.
По имеющейся информации, сегодня на матч "Рух" - "Оболонь" бразильский полузащитник отсутствовал в заявке из-за его трансфера в японскую команду, название которой пока неизвестно. Отмечается, что сделка находится в стадии оформления.
Напомним, Таллес перешел во львовский "Рух" летом 2022 года. За прошлый сезон 26-летний бразилец принял участие в 25 матчах, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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