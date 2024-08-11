Стало известно, почему Таллеса не было в заявке на матч с Оболонью

Таллес Бренер перейдет в японский клуб.

По имеющейся информации, сегодня на матч "Рух" - "Оболонь" бразильский полузащитник отсутствовал в заявке из-за его трансфера в японскую команду, название которой пока неизвестно. Отмечается, что сделка находится в стадии оформления.

Напомним, Таллес перешел во львовский "Рух" летом 2022 года. За прошлый сезон 26-летний бразилец принял участие в 25 матчах, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.