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Счет в матче Оболонь – Рух открыто. Остап Притула забил свой дебютный гол

Премьер-лига
Обновлено

На 19-й минуте игры

Счет в матче Оболонь – Рух открыто. Остап Притула забил свой дебютный гол

Фото: Рух

Новина українською

Сейчас проходит матч "Оболонь" – "Рух".

На 17-й минуте матча "Рух" заработал угловой удар в ворота "Оболони". Во время суеты в штрафной Осман ударил Холода по ногам, и арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти решил пробить полузащитник Остап Притула. Игрок четко и спокойно реализовал пенальти, 1:0 в пользу "Руха".

Напомним, сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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hoy (Київ)
11.08.2024 в 13:56
Накладка,еврюга судит как всегда,коментирует питушара тоже знаток правил
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Комментарии 1
hoy (Київ)
11.08.2024 в 13:56
Накладка,еврюга судит как всегда,коментирует питушара тоже знаток правил
Ответить
0
0

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