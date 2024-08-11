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Счет в матче Оболонь – Рух открыто. Остап Притула забил свой дебютный гол
На 19-й минуте игры
Фото: Рух
Сейчас проходит матч "Оболонь" – "Рух".
На 17-й минуте матча "Рух" заработал угловой удар в ворота "Оболони". Во время суеты в штрафной Осман ударил Холода по ногам, и арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти решил пробить полузащитник Остап Притула. Игрок четко и спокойно реализовал пенальти, 1:0 в пользу "Руха".
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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hoy (Київ)
11.08.2024 в 13:56
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