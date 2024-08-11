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Шахтер в сегодняшнем матче против Полесья сыграет без ключевого полузащитника

Премьер-лига
Обновлено

Игрок продолжит восстановление от травмы

Шахтер в сегодняшнем матче против Полесья сыграет без ключевого полузащитника

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

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Сегодня в рамках 2-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Полесья", но на игре будет отсутствовать полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив.

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По информации источника, у 23-летнего полузащитника Дмитрия Крыськива диагностировано повреждение приводной мышцы. Согласно прогнозам медиков, игрок олимпийской сборной Украины вернется в общую группу уже на следующей неделе.

Напомним, в третьем туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Левым Берегом". Матч состоится 18 августа.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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