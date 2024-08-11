Впереди у Шовковского непростые матчи с Рейнджерс, Карпатами, Ворсклой, Зарей. Кто заменит Дячука?

Еще до старта сезона 2024/2025 и еврокубковых матчей было ясно, что киевское "Динамо" испытывает проблемы в обороне. И кто бы мог представить, что именно эта линия так быстро получит большую проблему – травму Максима Дячука. Украинец не сможет помочь команде Шовковского минимум два месяца. Впереди у киевлян не только ответный матч в Лиге чемпионов с "Рейнджерс", а и игры в УПЛ. Терять очки в первых же турах ой как не хочется. Кто может заменить Максима в ближайшее время?

Вариант с "минусом"

Покупка центрального защитника, 23-летнего колумбийца Брайана Себальоса – одно из самых приятных событий во время трансферного лета 2024 для болельщиков "Динамо". Первые эмоции и ожидания от трансфера, вероятно, были несколько преувеличены. Представлялось, что Себальос мгновенно закроет все дыры в защите команды и ни один мяч от соперника не проскочит в ворота. Правда, никто не учел, что футболист может травмироваться. Что собственно и произошло на летних сборах в Австрии. Травма незначительная, поэтому Брайан уже приступил к тренировкам. Но его выход на поле в официальных матчах в ближайшее время под большим вопросом. Себальос не говорит на украинском и английском языках. Тренерскому штабу предстоит провести большую работу по адаптации колумбийца в составе команды.

Но даже при условии, что Себальос будет полностью готов провести хотя бы 45 минут на поле в матче Лиги чемпионов, большой вопрос – следует ли это делать. Колумбиец производит хорошее впечатление, как защитник. Обладает скоростью, умением играть головой, чтением игры. Но его характеристика "слишком агрессивный в своей штрафной" – может принести киевлянам, например, в матче с "Рейнджерс" большие проблемы в виде красной карточки. Себальос большой любитель хватать и "горчичники", и удаления.

Скорее всего, на Себальойоса киевляне пока не могут расчитывать.

После того, как Максим Дячук вынужден был покинуть поле в матче с "Партизаном", его место занял Кристиан Биловар. Нельзя сказать, что Биловар – сильное усиление защиты. Еще совсем недавно Кристиан много ошибался, привозил. Весь прошлый сезон Биловар провел в запасе, а в мае 2024 года сообщил, что уже набирает форму и готов показать, на что способен на летних сборах. Шовковский дал возможность Биловару сыграть в нескольких товарищеских матчах. Но на основного центрального защитника Кристиан пока не тянет.

Вариант с "плюсиком"

Тарас Михавко, 19-летний защитник уверенно вписывается в состав киевлян. Шовковский начал привлекать Тараса еще в прошлом сезоне. Молодой футболист с хорошей техникой, видением поля, точной передачей, может начать атаку и в свои 19 лет способен побороться с более опытными соперниками. В марте Александр Шовковский высоко оценил потенциал футболиста: " Тарас уже адаптировался в команде. Ему, конечно, есть куда расти. Но он вполне достойно смотрится в составе". В 17 лет Михавко играл в центре поля. Но в U-19 игрока перевели на позицию центрального защитника. Практически универсальный игрок – хорошая перспектива. Но опыта у Тараса пока маловато. В матче с "Рейнджерс" футболист допускал ошибки. Из-за одной из них Бущан вынимал мяч из сетки ворот. Тем не менее, с "Вересом" Михавко сыграл все 90 минут.

Навин Малыш, 21-летний защитник получит шанс сыграть за основу если не в матче с "Рейнджерс", то в УПЛ точно. Навина начал привлекать ко взрослой команде еще Мирча Луческу. Александр Шовковский тоже не прошел мимо универсального футболиста. Малыш может выйти на позиции опорного полузащитника, вингера, левого и правого защитника, а также и в центре обороны. Неуступчивый на позиции защитника Навин еще и часто подключается к атакам. К сожалению, из-за травмы в феврале 2024 года (перелом плюсневой кости), Малыш не имел игровой практики. Восстановился и начал тренировки с командой Малыш только в апреле. А в мае отыграл второй тайм в матче с "Рухом". В сезоне 2024/2025 в матчах УПЛ Малыш пока не выходил, однако Шовковский дал возможность Навину сыграть в матче Лиги чемпионов против "Партизана". Малыш заменил Караваева.

Вывод не очень утешительный. Футболисты есть. И даже перспективные. Но ни одного из них нельзя назвать стеной. В УПЛ Шовковскому будет легче решить вопрос временной замены Дячука. А вот в матче с "Рейнджерс" вопросов много, ответов нет.

Фото - ФК Динамо (Киев)