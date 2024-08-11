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Гол бывшей команде. 0:2 Рух впереди

Премьер-лига

Гол на 68-й минуте игры

Гол бывшей команде. 0:2 Рух впереди

Фото: Рух

Новина українською

Начался второй тайм матча "Оболонь" – "Рух".

На 68-й минуте матча львовская команда забила второй мяч: Сыч на фланге обыграл двух соперников, прострелил в штрафную, где Краснопир принял мяч, развернулся и точно пробил.

Игорь Краснопир забивает своей бывшей команде, 0:2 в пользу "Руха".

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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