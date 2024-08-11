Провальный старт Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:1

"Черноморец" плохо начал новый чемпионат Украины. Можно сказать, ужасно – с двух подряд поражений. Да, оба были "минимальными", но в обоих матчах особых шансов взять очки одесситы не имели. В рамках второго тура они проиграли, в частности, луганской "Заре".

Матч в Одессе посетил фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Ниже – фотогалерея с игры.

Фотогалерея

Фотогалерея