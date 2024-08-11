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Провальный старт Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:1
Второе подряд поражение команды Александра Бабича
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" плохо начал новый чемпионат Украины. Можно сказать, ужасно – с двух подряд поражений. Да, оба были "минимальными", но в обоих матчах особых шансов взять очки одесситы не имели. В рамках второго тура они проиграли, в частности, луганской "Заре".
Матч в Одессе посетил фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Ниже – фотогалерея с игры.
Фотогалерея
Фотогалерея
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2024 в 15:08
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