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УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов

Премьер-лига
Обновлено

Громкая сенсация во Львове

УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов

УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 2-й тур

11 августа. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Карпаты" - "Кривбасс" 3:0

Голы: Шах 39, Полегенько 43, Чачуа 80

"Карпаты": Кемкин - Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Альварес, Клименко (Рябов 46 - Саків 93), Чачуа (Тлумак 86), Пидлепенец (Очеретько 76), Шах (Кузик 57) - Невес (Стенио 76)

"Кривбасс": Клищук - Бандейра (По 61), Стецьков, Романчук, Драмбаев - Вакулко (Бизимана 46) - Лунев (Микитишин 46), Твердохлиб (Аморзо 38) - Кузык, Хомченовский (Соса 72) - Кожушко (Аду 46)

Предупреждения: Аморозо 48, Бизимана 58

Нереализованный пенальти: Лунев 19

Как и ожидалось, Юрий Вернидуб произвёл немало изменений в стартовом составе команды между двумя матчами квалификации Лиги Европы против чешской "Виктории". У "Карпат" график отнюдь не настолько загружен, так что в основной 11-ке вышли те же игроки, что и в игре с "Вересом", не считая Сакива и дисквалифицированного Костенко.

Уже в начале поединка "Кривбасс" сумел создать несколько опасных моментов. Лунев дважды вывел на ударную позицию Кожушко, но центрфорварду явно не хватало точности.

УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов - изображение 1

Через несколько минут гости получили улучшенную возможность для взятия ворот в виде заработанного пенальти после фола Бабогло на Хомченовском. Но и тут пробить Кемкина не удалось. Голкипер успешно подтвердил своё звание одного из специалистов по парированию одиннадцатиметровых, отбив удар Лунева.

После обмена опаснами ударами Кожушко и Адамюка, из-за неприятного столкновения был заменён Твердохлиб.

Начиная с этой замены и начались все проблемы "Кривбасса". Подлепенец протащил мяч близко к штрафной площади соперника, потерял мяч в борьбе с соперником, но тут же подхватил Шах и направил в сетку ворот. Дебютный гол 19-летнего хавбека в УПЛ.

Только не успел "Кривбасс" оклематься после первого пропущенного мяча, как последовал второй. Чачуа прострелил с левого фланга на Клименко, тот быстро выкатил на Полегенько, который дальним ударом при помощи рикошета удвоил преимущество "Карпат".

Перед перерывом криворожцы могли сократить отставание, но залететь мячу в собственные ворота в невероятном прыжке вновь помешал Кемкин.

Во втором тайме рисунок игры явно поменялся. Первым номером теперь стали играть "Карпаты". В частности, неплохие возможности отличиться имели Шахов и Мирошниченко. У "Кривбасса", в то же время, свой момент после прохода Микитишина не реализовал Хомченовский, а позднее - Стецьков при попытке забить издали.

Полностью вопросы относительно победителя встречи на 80-й минуте снял Чачуа. Опытный хавбек оказался первым на добивании после удара Альвареса со средней дистанции.

УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов - изображение 2

Далее "Карпаты" ждёт ещё один тест в виде домашней игры с "Динамо", а "Кривбасс" после ответного матча с "Викторией" отправится в гости к "Вересу".

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
11.08.2024 в 18:14
Юра, тебе уже 58 лет, а ты так и не усвоил одну банальную поговорку: За двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь. Ты Карпатам проиграл, ты и Виктории проиграешь.
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Комментарии 12
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Вarcelinius
11.08.2024 в 18:14
Юра, тебе уже 58 лет, а ты так и не усвоил одну банальную поговорку: За двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь. Ты Карпатам проиграл, ты и Виктории проиграешь.
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2024 в 18:09
Я, конечно не фанат Карпат (само собой разумеется), но Карпаты сегодня просто красавцы !!! Указали заносчивому Вернидубу на его место... Показали как надо в футбол играть Кто ж виноват Кривбасу, что они не забили в самом начале 3 стопроцентных момента, да к тому же ещё и пенальти не закатили ? Порадовали Карпаты
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Вarcelinius
11.08.2024 в 18:09
Поздравляю Карпаты, преподали урок пижонам, МОЛОДЦЫ!
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mykola 65 (Львів)
11.08.2024 в 17:58
перші 15-ть хвилин тихо матюкався, а після відбитого пенальті... поїхали. кажуть , що від воротаря впевненість передається! хай зараз ніякого, але перемогти бронзового призера, то вам не ковбасою двері зав"язувати
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tekutiev (донецк,Украина)
11.08.2024 в 17:47
"будущие чемпионы","победители ЛЕ","талантливый тренер"где эти двое-жажа и ода?языки засунули в одно место.
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Не дармоед (Запорожье)
11.08.2024 в 17:44
И как эти дубы KKR будут дальше играть в еврокубках? Ах да Бетис закатает в асфальт.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
11.08.2024 в 17:42
Не так сталося, як гадалося КривА Вернидуба стрімко пішла донизу... Буде не зовсім зрозуміло, коли він замість реальної оцінки недопрацювання свого тренерського штабу буде натякати на хиби суддів! Коротше є над чим пану Юрію поміркувати... попрацювати! Карпати приємно здивували!
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4
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kuko (Lviv)
11.08.2024 в 17:41
Перший дзвіночок, щО з Лупашком БЕЗ Маркевича - Карпати "НЕ програли"..Ждем наступний [дзвіночок]..
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1
0
Петро Прутень (Львів)
11.08.2024 в 17:39
Карпати - з перемогов !
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2
0
dmitpan88 (Krivoy Rog)
11.08.2024 в 17:39
Мастеров поставили на место, подходит бить пенальти -улыбается ни какой концентрации...
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0
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Гашик Ки1в (Киев)
11.08.2024 в 17:33
в1таю Лев1в.
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3
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
11.08.2024 в 17:33
Вітаю всіх, хто тиждень тому ховав Карпати. Сам же я писав - треба дивитися в розрізі третини чемпіонату на їхню побудову
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