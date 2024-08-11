УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов

VBET Лига. 2-й тур

11 августа. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Карпаты" - "Кривбасс" 3:0

Голы: Шах 39, Полегенько 43, Чачуа 80

"Карпаты": Кемкин - Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Альварес, Клименко (Рябов 46 - Саків 93), Чачуа (Тлумак 86), Пидлепенец (Очеретько 76), Шах (Кузик 57) - Невес (Стенио 76)

"Кривбасс": Клищук - Бандейра (По 61), Стецьков, Романчук, Драмбаев - Вакулко (Бизимана 46) - Лунев (Микитишин 46), Твердохлиб (Аморзо 38) - Кузык, Хомченовский (Соса 72) - Кожушко (Аду 46)

Предупреждения: Аморозо 48, Бизимана 58

Нереализованный пенальти: Лунев 19

Как и ожидалось, Юрий Вернидуб произвёл немало изменений в стартовом составе команды между двумя матчами квалификации Лиги Европы против чешской "Виктории". У "Карпат" график отнюдь не настолько загружен, так что в основной 11-ке вышли те же игроки, что и в игре с "Вересом", не считая Сакива и дисквалифицированного Костенко.

Уже в начале поединка "Кривбасс" сумел создать несколько опасных моментов. Лунев дважды вывел на ударную позицию Кожушко, но центрфорварду явно не хватало точности.





Через несколько минут гости получили улучшенную возможность для взятия ворот в виде заработанного пенальти после фола Бабогло на Хомченовском. Но и тут пробить Кемкина не удалось. Голкипер успешно подтвердил своё звание одного из специалистов по парированию одиннадцатиметровых, отбив удар Лунева.

После обмена опаснами ударами Кожушко и Адамюка, из-за неприятного столкновения был заменён Твердохлиб.

Начиная с этой замены и начались все проблемы "Кривбасса". Подлепенец протащил мяч близко к штрафной площади соперника, потерял мяч в борьбе с соперником, но тут же подхватил Шах и направил в сетку ворот. Дебютный гол 19-летнего хавбека в УПЛ.

Только не успел "Кривбасс" оклематься после первого пропущенного мяча, как последовал второй. Чачуа прострелил с левого фланга на Клименко, тот быстро выкатил на Полегенько, который дальним ударом при помощи рикошета удвоил преимущество "Карпат".

Перед перерывом криворожцы могли сократить отставание, но залететь мячу в собственные ворота в невероятном прыжке вновь помешал Кемкин.

Во втором тайме рисунок игры явно поменялся. Первым номером теперь стали играть "Карпаты". В частности, неплохие возможности отличиться имели Шахов и Мирошниченко. У "Кривбасса", в то же время, свой момент после прохода Микитишина не реализовал Хомченовский, а позднее - Стецьков при попытке забить издали.

Полностью вопросы относительно победителя встречи на 80-й минуте снял Чачуа. Опытный хавбек оказался первым на добивании после удара Альвареса со средней дистанции.





Далее "Карпаты" ждёт ещё один тест в виде домашней игры с "Динамо", а "Кривбасс" после ответного матча с "Викторией" отправится в гости к "Вересу".