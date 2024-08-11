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Известные стартовые составы на матч Карпаты – Кривбасс
Начало в 15:30
fckryvbas.com
Сегодня "Карпаты" проведут свой первый домашний поединок в высшем дивизионе против бронзового призера в прошлом розыгрыше чемпионата Украины "Кривбасса".
Матч пройдет во Львове на стадионе "Украина". Команды объявили стартовые составы на этот матч:
Стартовый состав "Карпат": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько - Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Пидлепенец - Игорь Невес.
На скамейке запасных "Карпат": Кинарейкин, Тлумак, Рябов, Кузык, Очеретько, Векляк, Сидун, Катрич, Домчак, Занетти, Сакив, Жан
Стартовый состав "Кривбасса": Клищук - Драмбаев, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко - Хомченовский, Лунев, Твердохлеб, Кузык - Кожушко.
На скамейке запасных "Кривбасса": Хома, Маханьков, Дибанго, Понедельник, Приходько, Бизимана, Аморозо, Соса, Микитишин, По Жан, Принс, Снурницын.
Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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