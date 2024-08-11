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Известные стартовые составы на матч Карпаты – Кривбасс

Премьер-лига

Начало в 15:30

Известные стартовые составы на матч Карпаты – Кривбасс

fckryvbas.com

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Сегодня "Карпаты" проведут свой первый домашний поединок в высшем дивизионе против бронзового призера в прошлом розыгрыше чемпионата Украины "Кривбасса".

Матч пройдет во Львове на стадионе "Украина". Команды объявили стартовые составы на этот матч:

Стартовый состав "Карпат": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько - Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Пидлепенец - Игорь Невес.

На скамейке запасных "Карпат": Кинарейкин, Тлумак, Рябов, Кузык, Очеретько, Векляк, Сидун, Катрич, Домчак, Занетти, Сакив, Жан

Стартовый состав "Кривбасса": Клищук - Драмбаев, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко - Хомченовский, Лунев, Твердохлеб, Кузык - Кожушко.

На скамейке запасных "Кривбасса": Хома, Маханьков, Дибанго, Понедельник, Приходько, Бизимана, Аморозо, Соса, Микитишин, По Жан, Принс, Снурницын.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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