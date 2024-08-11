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Разгром Оболони. Рух забивает 3 и 4 гол
Голы под конец игры
fc.obolon.ua
"Движение" забивает третий и четвертый гол в матче против "Оболони".
К концу игры команда из Львова пошла в кураж, на 88-й минуте матча Дубко привез на своей половине, Кляйвер воевал, немного протянул и сбросил в зону на свободный удар Квасницы, который спокойно расстрелял ворота соперника.
На 90-й минуте игры Кляйвер забивает 4 гола в ворота "пивоваров". Контра Движения, Кляйвера вывели не лучшим пасом, но бразилец на фланге сразился, выцарапал мяч и переиграл Рыбку
0:4 в пользу львовской команды. Сегодня команда Пономарева забирает 3 балла.
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