Разгром Оболони. Рух забивает 3 и 4 гол

"Движение" забивает третий и четвертый гол в матче против "Оболони".

К концу игры команда из Львова пошла в кураж, на 88-й минуте матча Дубко привез на своей половине, Кляйвер воевал, немного протянул и сбросил в зону на свободный удар Квасницы, который спокойно расстрелял ворота соперника.

На 90-й минуте игры Кляйвер забивает 4 гола в ворота "пивоваров". Контра Движения, Кляйвера вывели не лучшим пасом, но бразилец на фланге сразился, выцарапал мяч и переиграл Рыбку

0:4 в пользу львовской команды. Сегодня команда Пономарева забирает 3 балла.