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ЛНЗ - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

В 15:30 понедельника

ЛНЗ - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Второй тур УПЛ будет закрывать встреча "ЛНЗ" и "Александрии". Для коллектива Руслан Ротаня этот матч будет первым в новом сезоне. Что касается черкасцев, то они уже успели переиграть дебютанта УПЛ "Левый Берег" (1:0).

Игра пройдет в Черкассах. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2024 в 18:00
после такого позора на ОИ-- РОТАНЯ ещё не убрали с Александрии --так дайте ему звания зслуженого ФИЗРУКА
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.08.2024 в 18:00
после такого позора на ОИ-- РОТАНЯ ещё не убрали с Александрии --так дайте ему звания зслуженого ФИЗРУКА
Ответить
0
0

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