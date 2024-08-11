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ЛНЗ - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В 15:30 понедельника
Фото: ЛНЗ
Второй тур УПЛ будет закрывать встреча "ЛНЗ" и "Александрии". Для коллектива Руслан Ротаня этот матч будет первым в новом сезоне. Что касается черкасцев, то они уже успели переиграть дебютанта УПЛ "Левый Берег" (1:0).
Игра пройдет в Черкассах. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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