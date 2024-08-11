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Карпаты забили первые голы после возвращения в УПЛ. Перед этим Кривбасс не реализовал пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданность под конец тайма

Карпаты забили первые голы после возвращения в УПЛ. Перед этим Кривбасс не реализовал пенальти

fckryvbas.com

Новина українською

В матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс" в конце первого тайма был открыт счет. Несмотря на доминирование гостей, 2 гола забили именно львовяне.

На 39-й минуте с передачи Павла Полегенько отличился 19-летний полузащитник "Карпат" Артур Шах. На 43-й минуте забил сам Полегенько. Он решился на удар из-за пределов штрафной площади. Рикошет от защитника дезориентировал голкипера Клищука и помог мячу оказаться в воротах.

Отметим, что на 19-й минуте "Кривбасс" не реализовал пенальти. Кемкин сумел выйти победителем в дуэли с Луневым.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
11.08.2024 в 16:50
Ещё и Кожушко этот... 10 моментов ему надо, шоб он один гол забил...
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Комментарии 3
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Вarcelinius
11.08.2024 в 16:50
Ещё и Кожушко этот... 10 моментов ему надо, шоб он один гол забил...
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0
1
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Вarcelinius
11.08.2024 в 16:38
Обосрались по самые уши, медалисты хреновы блъ.. Хомченовского НАХ! Вакулко НАХ! Лунёва НАХ!
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Вarcelinius
11.08.2024 в 16:32
Это пздц какой-то. Почти весь первый тайм гоняли эти Карпаты, как колхозников и в конце такой пздц. Такое может случиться только с командой Вернидуба. Реализация блъ нулевая. Ротация блъ дурная. Хомченовский и Лунёв это два полнейших нуля. И ведь все равно Дуб забивных негров выпустит, так спрашивается нах.уя эта сраная ротация? И Карпатам проиграем и чехам. Долбое@изм по-вернидубовски. Юра, снимай корону.
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