Карпаты забили первые голы после возвращения в УПЛ. Перед этим Кривбасс не реализовал пенальти

В матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс" в конце первого тайма был открыт счет. Несмотря на доминирование гостей, 2 гола забили именно львовяне.

На 39-й минуте с передачи Павла Полегенько отличился 19-летний полузащитник "Карпат" Артур Шах. На 43-й минуте забил сам Полегенько. Он решился на удар из-за пределов штрафной площади. Рикошет от защитника дезориентировал голкипера Клищука и помог мячу оказаться в воротах.

Отметим, что на 19-й минуте "Кривбасс" не реализовал пенальти. Кемкин сумел выйти победителем в дуэли с Луневым.

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