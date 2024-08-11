УПЛ. Шахтер – Полесье 0:1. Неудобный соперник для горняков

Донецкий "Шахтер" в наиболее ожидаемом матче второго тура УПЛ на "Арене Левый Берег" принимал житомирское "Полесье". Для коллектива из Житомира это был дебютный матч в нынешнем чемпионате, а "горняки" неделю назад разгромили "Ворсклу" – 5:0.

Как ни странно, но для "Шахтера" коллектив из Житомира неудобный соперник. В прошлом чемпионате "Шахтер" так и не смог переиграть "Полесье". На "Арене Львов" команды сыграли вничью 0:0, а в Житомире "Полесье" выиграло 2:0. Однако сейчас подопечные Ашура явно не в лучшем состоянии, а вот чемпион Украины постепенно приближается к своей лучшей форме.

Отметим, что из-за травмы "Шахтеру" сегодня не смог помочь Дмитрий Крыськив. В составе "Полесья" была существенная потеря. Травму колена получил Сарапий и вместо него в старте вышел молодой центральный защитник Далстелла.

Гости активно начали встречу и именно они нанесли первый удар по воротам. Мяч после удара Кушниренко пролетел мимо дальнего угла. В этом эпизоде ​​не слишком удачно сыграли футболисты центра поля "Шахтера". Постепенно "горняки" взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. Вспомнить можно разве что удар Судакова из-за пределов штрафной, но попасть в створ ворот Георгий не смог.

Интересный эпизод произошел на 14-й минуте, когда на VAR пересматривали эпизод с борьбой Пейшао и Бондаря. Однако пенальти в ворота "Шахтера" не назначили. Следует отдать должное защитникам "Полесья", которые играли организованно. Еще до середины тайма команды из-за травм потеряли своих основных центральных полузащитников. Поле покинули Марлон и Кушниренко.

Было очень много борьбы, нарушений правил, а вот моментов долгое время не было. Такой футбол мог нравиться голкиперам обеих команд, но не болельщикам. Первый опасный момент случился на 32-й минуте, когда удар Гуцуляка из пределов штрафной парировал Ризнык. Открыли счет гости благодаря стандарту. После подачи Талеса с углового мяч в сетку отправил Чоботенко – 0:1. Не уверенно в этом эпизоде ​​сыграл Ризнык, а также ошибся Бондаренко, проигравший верховую борьбу.

Явно не самый лучший первый тайм для "горняков", а вот подопечные Ашура сыграли пока свой лучший тайм в нынешнем сезоне. Сразу после перерыва "горняки" наконец-то создали момент. После подачи Бондаренко головой пробивал Сикан, но блестяще сыграл Волынец.

Прогнозируемо подопечные Пушича агрессивно начали вторую половину встречи. Однако довести свои атаки до логического завершения никак не удавалось. Много сумбура и ошибок было в игре "горняков". Также следует обращать внимание на качественную игру житомирского коллектива. В середине второго тайма раздался сигнал воздушной тревоги и команды вынуждены были пройти в укрытие.

После возобновления матча "горняки" продолжили играть первым номером, но Волынец был без работы. Слишком прогнозируемо и прямолинейно играли подопечные Пушича. На 73-й минуте произошло знаковое событие "Полесья", ведь после травмы вернулся Макуана. Шикарный шанс сравнять счет был у Эгиналду, но его удар парировал Волынец.На 90+6 минуте голкипер "Полесье" спас после удара Бондаря.

Сегодня "горняки" разочаровали собственных болельщиков. Отыграться футболисты "Шахтера" так и не смогли. "Полесье" дебютирует в новом сезоне УПЛ с победы.

Vbet Лига. Второй тур

"Шахтер" - "Полесье" 0:1

Голы: Чоботенко (35)

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике (Эгиналдо, 62) - Марлон, Бондаренко, Судаков - Педриньо (Швед, 46), Траоре (Сикан, 46), Кевин (Невертон, 82)

"Полесье": Волынец - Смоляков, Чоботенко, Далстелла, Михайличенко - Бабенко, Талес (Шастал, 67), Кушниренко (Крушинский, 18) - Назаренко (Леднев, 67), Пайшао (Бристрич, 46), Гуцуляк (Макуана, 73)