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УПЛ. Шахтер – Полесье 0:1. Неудобный соперник для горняков

Премьер-лига

Центральная игра тура

УПЛ. Шахтер – Полесье 0:1. Неудобный соперник для горняков

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в наиболее ожидаемом матче второго тура УПЛ на "Арене Левый Берег" принимал житомирское "Полесье". Для коллектива из Житомира это был дебютный матч в нынешнем чемпионате, а "горняки" неделю назад разгромили "Ворсклу" – 5:0.

Как ни странно, но для "Шахтера" коллектив из Житомира неудобный соперник. В прошлом чемпионате "Шахтер" так и не смог переиграть "Полесье". На "Арене Львов" команды сыграли вничью 0:0, а в Житомире "Полесье" выиграло 2:0. Однако сейчас подопечные Ашура явно не в лучшем состоянии, а вот чемпион Украины постепенно приближается к своей лучшей форме.

Отметим, что из-за травмы "Шахтеру" сегодня не смог помочь Дмитрий Крыськив. В составе "Полесья" была существенная потеря. Травму колена получил Сарапий и вместо него в старте вышел молодой центральный защитник Далстелла.

Гости активно начали встречу и именно они нанесли первый удар по воротам. Мяч после удара Кушниренко пролетел мимо дальнего угла. В этом эпизоде ​​не слишком удачно сыграли футболисты центра поля "Шахтера". Постепенно "горняки" взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. Вспомнить можно разве что удар Судакова из-за пределов штрафной, но попасть в створ ворот Георгий не смог.

Интересный эпизод произошел на 14-й минуте, когда на VAR пересматривали эпизод с борьбой Пейшао и Бондаря. Однако пенальти в ворота "Шахтера" не назначили. Следует отдать должное защитникам "Полесья", которые играли организованно. Еще до середины тайма команды из-за травм потеряли своих основных центральных полузащитников. Поле покинули Марлон и Кушниренко.

Было очень много борьбы, нарушений правил, а вот моментов долгое время не было. Такой футбол мог нравиться голкиперам обеих команд, но не болельщикам. Первый опасный момент случился на 32-й минуте, когда удар Гуцуляка из пределов штрафной парировал Ризнык. Открыли счет гости благодаря стандарту. После подачи Талеса с углового мяч в сетку отправил Чоботенко – 0:1. Не уверенно в этом эпизоде ​​сыграл Ризнык, а также ошибся Бондаренко, проигравший верховую борьбу.

УПЛ. Шахтер – Полесье 0:1. Неудобный соперник для горняков - изображение 1

Явно не самый лучший первый тайм для "горняков", а вот подопечные Ашура сыграли пока свой лучший тайм в нынешнем сезоне. Сразу после перерыва "горняки" наконец-то создали момент. После подачи Бондаренко головой пробивал Сикан, но блестяще сыграл Волынец.

Прогнозируемо подопечные Пушича агрессивно начали вторую половину встречи. Однако довести свои атаки до логического завершения никак не удавалось. Много сумбура и ошибок было в игре "горняков". Также следует обращать внимание на качественную игру житомирского коллектива. В середине второго тайма раздался сигнал воздушной тревоги и команды вынуждены были пройти в укрытие.

После возобновления матча "горняки" продолжили играть первым номером, но Волынец был без работы. Слишком прогнозируемо и прямолинейно играли подопечные Пушича. На 73-й минуте произошло знаковое событие "Полесья", ведь после травмы вернулся Макуана. Шикарный шанс сравнять счет был у Эгиналду, но его удар парировал Волынец.На 90+6 минуте голкипер "Полесье" спас после удара Бондаря.

Сегодня "горняки" разочаровали собственных болельщиков. Отыграться футболисты "Шахтера" так и не смогли. "Полесье" дебютирует в новом сезоне УПЛ с победы.

Vbet Лига. Второй тур

"Шахтер" - "Полесье" 0:1

Голы: Чоботенко (35)

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике (Эгиналдо, 62) - Марлон, Бондаренко, Судаков - Педриньо (Швед, 46), Траоре (Сикан, 46), Кевин (Невертон, 82)

"Полесье": Волынец - Смоляков, Чоботенко, Далстелла, Михайличенко - Бабенко, Талес (Шастал, 67), Кушниренко (Крушинский, 18) - Назаренко (Леднев, 67), Пайшао (Бристрич, 46), Гуцуляк (Макуана, 73)

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Шахтер (Донецк) УПЛ Полесье (Житомир)
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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
11.08.2024 в 21:01
Ашур наверное сейчас в ах.уе. Я... Шахтёр... Победа...
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Комментарии 37
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Вarcelinius
11.08.2024 в 21:01
Ашур наверное сейчас в ах.уе. Я... Шахтёр... Победа...
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aleks68
11.08.2024 в 21:01
цыплят будут считать следующей весной
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aleks68
11.08.2024 в 21:00
любит шахтёр наступать на одни и те же грабли.зажрались ребята.ничего получите на орехи и может одумаетесь.похоже нужно что-то решать с бондаренко.в аренду его ....и судакова на лавку.
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 21:03
Судакова "продают" и к сожалению на лавку он не сядет, хотя надо. А Бондаренко надеюсь Крыськив выдавит.
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Море23 (Одесса)
11.08.2024 в 20:57
Резник перепуганный вратарь .Матвиенко в защите бревно .Марлон хрусталь .не хватает Зубкова единственный креативный вместе с Кевином и забивает и создаёт .тренер не о чем .выпускать Траоре который щас не в форме .уж лучше бы выпускал эгинальдо или секана
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hoy (Київ)
11.08.2024 в 20:57
Соперник не удобный,зато судья удобный
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 20:50
в концовке матча порадовало шоу лежачих полиссейских
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Вarcelinius
11.08.2024 в 20:52
и главное шо судорогой "свело" ногу не полевому игроку Полесья, а вратарю..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 20:56
свелонец)))
 
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Вarcelinius
11.08.2024 в 20:57
Свелонишка ))
 
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Вarcelinius
11.08.2024 в 20:48
Кривбасс сегодня - "вот тебе раз", а Шахтёр - "а вот тебе два". Тридваразы блъ.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 20:49
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vda_donetsk (Донецк)
11.08.2024 в 20:47
Всрався рідний Шахтар. Бондаренко, Судаков повинні полірувати банку декілька турів. Зазвєздилися. На жаль, пів команди також. Нащо відмовлялися від Михайличенка?
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1
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 20:48
За чутками почав "бикувати" та захотів більшу зарплатню
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vda_donetsk (Донецк)
11.08.2024 в 20:50
Мені по бую, що він захотів. Він зараз не відповідає рівню першої команди.
 
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 20:52
Якщо тобі по бую, нащо питаєш про Михайличенка?
 
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 20:46
Не смотря на проигрыш, эта игра понравилась куда больше чем тренировка "на кошках" в Полтаве неделю назад и приведет немного в чувство после расслабона. Ну, тем интереснее. Шведу и Марлону здоровья!
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Лекарь (село Дарниця)
11.08.2024 в 20:46
Чудовий результат. Сенсаційний, я би сказав. Вітання житомирянам!
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3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.08.2024 в 20:46
Полісся вітаю з перемогою! Шахтарська істерична навала у кінці матча закінчилось махачем від відчаю і безсилля. А виграв сильніший, заслужено і гідно.
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1
5
tekutiev (донецк,Украина)
11.08.2024 в 20:48
слюни подотри и не захлебнись от счастья.у твоего динамо подобное ещё вперереди
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5
3
hoy (Київ)
11.08.2024 в 20:59
Пёс вонючий при чём тут слюнь
 
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
11.08.2024 в 20:46
вот и ещё одних пижонов поставили на место.уже писал что часть игроков шахтёра заслуживают на хорошую пи....лину.всё повторяется.подобное было и в прошлом чемпионате.надеюсь это поражение пойдёт на пользу команде.поймавший звёздочку судаков с такой игрой никуда не поедет,а бондаренко-тупой ноль.
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hoy (Київ)
11.08.2024 в 21:01
А как тебе слюнявый судья?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
11.08.2024 в 20:43
ШО ОПЯТЬ Не так сталося, як гадалося Так попереду, ще велика дистанція, утім "дякуємо командам за дозвіл на одну похибку для Динамо" Цікаво зазвичай в останні роки ДК перше втрачає у чемпіонських перегонах.
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1
3
walkacom (Киев)
11.08.2024 в 20:42
мелочь а приятно
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1
2
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 20:41
Ну с Шахтером то понятно - сначала вышли доигрывать игру с Ворсклой недельной давности, а потом поздно спохватились. А вот по Полесью вопрос - неужели нельзя было так играть со словенцами, чтоб не обосраться в двух играх?
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0
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Prach13 (Дрогобич)
11.08.2024 в 20:59
Там воротар був інший!А тут Волинець був лідером і додавав впевненості всій команді.
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0
0
hoy (Київ)
11.08.2024 в 21:03
Ты лучше про Ворсклу хитрожопых как они играли против Шахтёра и 2 тайм против Оболони
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 20:40
Нет, так нельзя. Так можно и без чемпионства остаться. Нужно что-то менять, например играть только с Ворсклой
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3
1
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Просто Квашин (Харків)
11.08.2024 в 20:39
відсмоктали сєпари !
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3
8
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 20:51
так сплюнь, овчина!
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2
1
aleks68
11.08.2024 в 20:53
ты фуфло своё помой на всякий случай кисляк упоротый.у динамо всё впереди.пока порадуйся дебил
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4
1
жека-киев (биг виладж)
11.08.2024 в 20:39
Якщо Шахтар, так збирається грати в ЛЧ, то нах туди було пертись
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5
0
gulfstream
11.08.2024 в 20:39
Ха ха ха.
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 20:38
бондаренко - 4м0!
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6
3
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scorpius (Ck)
11.08.2024 в 20:43
Да он приколупал уже...
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2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 20:44
Черноморец?)
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0

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