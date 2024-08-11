Будет ли реванш за майское поражение? Шахтер – Полесье: стартовые составы на матч

Дебютант еврокубков быстро завершил свою кампанию в Лиге конференций и теперь может сосредоточиться на внутренних турнирах. "Горняки" в первом туре разгромили в Полтаве "Ворсклу" (5:0) и стремятся выйти в лидеры первенства. Марино Пушич и Имад Ашур определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

Шахтёр : Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко (К), Педро Энрике – Марлон, Бондаренко, Судаков – Педриньйо, Кевин, Траоре.

: Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко (К), Педро Энрике – Марлон, Бондаренко, Судаков – Педриньйо, Кевин, Траоре. Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан.

Полесье : Волынец – Смоляков, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Кушниренко, Таллес – Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

: Волынец – Смоляков, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Кушниренко, Таллес – Назаренко, Гуцуляк, Пайшао Запасные: Бристрич, Крушинский, Леднев, Мустафаев, Макуана, Майсурадзе, Авраменко, Матич, Поспелов, Кудрык, Шастал