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Будет ли реванш за майское поражение? Шахтер – Полесье: стартовые составы на матч
Волки начинают новый сезон в УПЛ
shakhtar.com
Дебютант еврокубков быстро завершил свою кампанию в Лиге конференций и теперь может сосредоточиться на внутренних турнирах. "Горняки" в первом туре разгромили в Полтаве "Ворсклу" (5:0) и стремятся выйти в лидеры первенства. Марино Пушич и Имад Ашур определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:
- Шахтёр: Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко (К), Педро Энрике – Марлон, Бондаренко, Судаков – Педриньйо, Кевин, Траоре.
- Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан.
- Полесье: Волынец – Смоляков, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Кушниренко, Таллес – Назаренко, Гуцуляк, Пайшао
- Запасные: Бристрич, Крушинский, Леднев, Мустафаев, Макуана, Майсурадзе, Авраменко, Матич, Поспелов, Кудрык, Шастал
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2024 в 17:56
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