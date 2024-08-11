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Полесье выходит вперед в матче с Шахтером ближе к окончанию первого тайма

Премьер-лига

Неожиданный поворот

Полесье выходит вперед в матче с Шахтером ближе к окончанию первого тайма

ФК Полісся

Новина українською

Сергей Чоботенко открывает счет на 36-й минуте после подачи с углового. Еще до перерыва обе команды сделали по замене. В составе "волков" Борис Крушинский вышел на поле вместо Богдана Кушниренко, а Тарас Степаненко заменил Марлона Гомеса.

Отметим, что до пропущенного гола "горняки" нанесли лишь 2 удара и ни разу не попали в створ. "Оранжево-черные" имеют незначительное преимущество во владении (52%).

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК «Полісся» Житомир (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
11.08.2024 в 19:01
Шахтёр отыграл первый тайм омерзительно.Приехали фраера завоевать легкой кровью.А оно не катит.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
11.08.2024 в 19:01
Шахтёр отыграл первый тайм омерзительно.Приехали фраера завоевать легкой кровью.А оно не катит.
Ответить
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 19:37
бондаренко снова нулячит
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1
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