Полесье выходит вперед в матче с Шахтером ближе к окончанию первого тайма

Сергей Чоботенко открывает счет на 36-й минуте после подачи с углового. Еще до перерыва обе команды сделали по замене. В составе "волков" Борис Крушинский вышел на поле вместо Богдана Кушниренко, а Тарас Степаненко заменил Марлона Гомеса.

Отметим, что до пропущенного гола "горняки" нанесли лишь 2 удара и ни разу не попали в створ. "Оранжево-черные" имеют незначительное преимущество во владении (52%).