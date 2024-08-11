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Краснопир: Не хотел праздновать гол, ведь уважаю Оболонь, которая дала большой толчок моей карьере

Премьер-лига

Забил бывшей команде

Краснопир: Не хотел праздновать гол, ведь уважаю Оболонь, которая дала большой толчок моей карьере

Фото: Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Игорь Краснопир свою игру и выступление команды в целом в победном матче против "Оболони" (4:0). Игрок отметился одним из голов.

"Сегодня не все удавалось на поле и скорее даже не получалось играть так, как я хотел. Но я старался до последнего держать концентрацию и все же нашел свой момент. Очень рад, что сумел откликнуться на прекрасную передачу от Алексея Сыча и забить гол. На тренировках мы работаем над такими комбинациями, улучшаем нашу взаимосвязь.

У моей мамы сегодня День рождения, поэтому хотелось забить гол. Поздравляю ее и желаю всего наилучшего! В то же время я не хотел праздновать этот гол, ведь уважаю "Оболонь", которая дала большой толчок моей карьере.

Приятно вернуться на этот стадион, хотя я немного нервничал перед матчем. Эмоции переполняли и я благодарен болельщикам "Оболони", которые хлопали мне и тепло приняли. Но теперь это мой соперник и моя задача - помогать "Руху" побеждать.

Было трудно играть против "Оболони", ведь мы недостаточно давили на киевлян в начале матча. Они получили время на размышления, контроль мяча, подачи. В какой-то момент "Рух" просел и слишком прижался к своим воротам, а соперник пользовался свободным пространством, которое мы создавали. Во втором тайме команда перестроилась, начала давить на "Оболонь" и создавать больше моментов, чем наши оппоненты. Важно было начать сезон с победы, ведь это придает уверенности всей команде. Постараемся перенести этот настрой на следующие матчи, чтобы играть качественнее и раскованнее.

Что касается травмы, то во время приема мяча я неудачно подвернул ногу и меня схватила судорога. Сейчас мне уже лучше, поэтому думаю, что все будет хорошо - восстановлюсь и буду готовиться к следующему матчу", - сказал Краснопир.

Следующий матч "Рух" сыграет против "ЛНЗ". Поединок должен состояться 18-го августа в Черкассах.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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