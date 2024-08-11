Вернидуб проигнорировал послематчевые рукопожатия с Лупашко

Во 2-м туре УПЛ "Карпаты" на своем поле разгромили "Кривбасс" (3:0). Голами отмечались Шах, Полегенько и Чачуа.

После финального свистка главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не пожал руку своему коллеге из "Карпат" Владиславу Лупашко. На видео заметно, как Лупашко хотел выполнить традиционное рукопожатие, но Вернидуб сразу пошел в направлении подтрибунного помещения.

После 2-х туров УПЛ "Карпаты" имеют в активе 4 очка, а "Кривбасс" - 3. В четверг, 15-го августа, криворожане будут играть против "Виктории" Пльзень в квалификации Лиги Европы.