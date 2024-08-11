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Вернидуб проигнорировал послематчевые рукопожатия с Лупашко

Премьер-лига

Реакция тренера Карпат все сказала об этом эпизоде

Вернидуб проигнорировал послематчевые рукопожатия с Лупашко

Скрін: Брутальний Футбол

Новина українською

Во 2-м туре УПЛ "Карпаты" на своем поле разгромили "Кривбасс" (3:0). Голами отмечались Шах, Полегенько и Чачуа.

После финального свистка главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не пожал руку своему коллеге из "Карпат" Владиславу Лупашко. На видео заметно, как Лупашко хотел выполнить традиционное рукопожатие, но Вернидуб сразу пошел в направлении подтрибунного помещения.

После 2-х туров УПЛ "Карпаты" имеют в активе 4 очка, а "Кривбасс" - 3. В четверг, 15-го августа, криворожане будут играть против "Виктории" Пльзень в квалификации Лиги Европы.

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Владислав Лупашко Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
11.08.2024 в 21:01
Юра спіймав пташку?
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0
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Комментарии 5
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Prach13 (Дрогобич)
11.08.2024 в 21:01
Юра спіймав пташку?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
11.08.2024 в 20:50
Ганебний вчинок
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2
0
rosa19631@i.ua (Бережани)
11.08.2024 в 20:50
Вернидубе, май хоч крихту гідності, Карпати зіграли гідно і перемогли красиво
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3
0
tolina-ystas (Краматорск)
11.08.2024 в 20:31
этот козёл никогда не мог вести себя нормально а уж проигрывать достойно ему вообще не дано.
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1
0
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Просто Квашин (Харків)
11.08.2024 в 20:11
Бидло, воно і в Африці бидло... Він і суддю намагався вдарити....
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2
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