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Вернидуб проигнорировал послематчевые рукопожатия с Лупашко
Реакция тренера Карпат все сказала об этом эпизоде
Скрін: Брутальний Футбол
Во 2-м туре УПЛ "Карпаты" на своем поле разгромили "Кривбасс" (3:0). Голами отмечались Шах, Полегенько и Чачуа.
После финального свистка главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не пожал руку своему коллеге из "Карпат" Владиславу Лупашко. На видео заметно, как Лупашко хотел выполнить традиционное рукопожатие, но Вернидуб сразу пошел в направлении подтрибунного помещения.
После 2-х туров УПЛ "Карпаты" имеют в активе 4 очка, а "Кривбасс" - 3. В четверг, 15-го августа, криворожане будут играть против "Виктории" Пльзень в квалификации Лиги Европы.
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