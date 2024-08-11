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Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время

Премьер-лига

Кривбасс разгромно проиграл львовской команде

Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал разгромное поражение команды в матче 2-го тура УПЛ против "Карпат" (0:3).

- Не хочется много комментировать. Мы проиграли 0:3, а "Карпаты" победили, с чем я и поздравляю соперника.

- Что случилось после того, как "Кривбасс" не реализовал пенальти? И этот момент стал переломным в матче.

- Я считаю, переломным стал момент на 40 минуте, когда мы пропустили. "Карпаты" впервые дошли до ворот "Кривбасса" и забили гол. Мы же 40 минут атаковали, но не забили. Забивай свои моменты - дальше получай удовольствие от футбола. Имеем что имеем. Надо это перетерпеть. Ничего не хочется сейчас говорить. Лучше спокойно ночь переспать, а уже завтра делать какие-то выводы.

- Перед вторым матчем ЛЕ с "Викторией" успеете ли стабилизировать команду в психологическом плане?

- Это будет трудно сделать, но сделаем. У нас весь август нелегкий, впереди много игр, как в УПЛ, так и еврокубках. График насыщенный график насыщенный. Чем быстрее мы поймем, где находимся, тем лучше. Но не имею к ребятам вопросов. Я - главный тренер и я отвечаю за результат. Все вопросы ко мне. Сегодня проиграли - проиграл я, в первую очередь. Впереди три дня, чтобы подготовиться к матчу в Чехии. Думаю, успеем набраться сил. Без боя сдаваться не будем.

- Как вам игра "Карпат"?

- По сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время. Игрок упал, держится за голову, а тут встает и бежит дальше. Не знаю, кто этому учит. Так нельзя. Лично мне это не нравится. Футболист должен быть мужественным. Если же все равно больно - надо терпеть.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
11.08.2024 в 20:53
Як нив так і ниє
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Комментарии 4
Sandra777 (Львів)
11.08.2024 в 20:53
Як нив так і ниє
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1
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
11.08.2024 в 20:52
Ну друже!ти мене розчарував.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
11.08.2024 в 20:50
Вернідубе, чого ти скиглиш? Це твоя поразка, тренерська. Тиж мужик, не скигли!
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1
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rosa19631@i.ua (Бережани)
11.08.2024 в 20:46
Вернидубе, май хоч крихту гідності, Карпати зіграли гідно і перемогли красиво
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