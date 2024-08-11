Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
Кривбасс разгромно проиграл львовской команде
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал разгромное поражение команды в матче 2-го тура УПЛ против "Карпат" (0:3).
- Не хочется много комментировать. Мы проиграли 0:3, а "Карпаты" победили, с чем я и поздравляю соперника.
- Что случилось после того, как "Кривбасс" не реализовал пенальти? И этот момент стал переломным в матче.
- Я считаю, переломным стал момент на 40 минуте, когда мы пропустили. "Карпаты" впервые дошли до ворот "Кривбасса" и забили гол. Мы же 40 минут атаковали, но не забили. Забивай свои моменты - дальше получай удовольствие от футбола. Имеем что имеем. Надо это перетерпеть. Ничего не хочется сейчас говорить. Лучше спокойно ночь переспать, а уже завтра делать какие-то выводы.
- Перед вторым матчем ЛЕ с "Викторией" успеете ли стабилизировать команду в психологическом плане?
- Это будет трудно сделать, но сделаем. У нас весь август нелегкий, впереди много игр, как в УПЛ, так и еврокубках. График насыщенный график насыщенный. Чем быстрее мы поймем, где находимся, тем лучше. Но не имею к ребятам вопросов. Я - главный тренер и я отвечаю за результат. Все вопросы ко мне. Сегодня проиграли - проиграл я, в первую очередь. Впереди три дня, чтобы подготовиться к матчу в Чехии. Думаю, успеем набраться сил. Без боя сдаваться не будем.
- Как вам игра "Карпат"?
- По сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время. Игрок упал, держится за голову, а тут встает и бежит дальше. Не знаю, кто этому учит. Так нельзя. Лично мне это не нравится. Футболист должен быть мужественным. Если же все равно больно - надо терпеть.
Популярное сейчас
- США в последнем соревновании вырвали первое место, Украина – 22. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Итоговый медальный зачет
- УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Деморализация подопечных Вернидуба после серии нереализованных моментов
- Стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024
- Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Комментарии 4