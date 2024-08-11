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Один укус – и ты проиграл. Шахтер – Полесье 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига

Еще один неожиданный результат сегодняшнего дня

Один укус – и ты проиграл. Шахтер – Полесье 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

За первую половину встречи "горняки" ни разу не попали в створ – подобное не часто происходит в чемпионате. "Волки" удачно распорядились стандартом и открыли счет после розыгрыша углового. Также подопечные Ашура нарушали правила в пяти эпизодах.

После перерыва "оранжево-черные" прибавили, но воздушная тревога сбила темп и остановила поединок почти на полчаса. Во второй половине матча команда Пушича атаковала активнее (9 ударов), но кипер гостей Волынец отстоял на 0 (4 сейва).

В следующее воскресенье чемпион Украины будет играть на этом же стадионе против "Левого Берега", а житомирский клуб в субботу будет принимать "Ингулец".

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Смотрите обзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Арена "Левый Берег"

Шахтер – Полесье 0:1

Гол: Чоботенко, 35

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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