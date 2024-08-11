Иващенко: Нам не хватает мастерства в завершающей фазе

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал разгромное поражение от "Руха" (0:4) во 2-м туре УПЛ.

- Говорили только что с вашим игроком Владиславом Приймаком, и он согласился с тем, что команда играла ровно в 1-м тайме, а во 2-м просела. Вы как тренер как прокомментируете этот момент?

- Если во 2-м тайме мы пропускаем 3 мяча - то конечно, просели. В каком аспекте просели - будем разбираться, смотреть, но то, что на первый взгляд увидели - это детские ошибки. Можно сказать, сами себе. А такая команда, как "Рух" такие моменты не прощает. То есть это наши ошибки. Будем разбираться, анализировать. Конечно, неприятно проигрывать с таким счетом, но ребята старались, в 1-м тайме динамичная была игра. Этот пенальти где-то посмотрели - больше был этот пенальти, чем нет. Конечно, эмоции где-то есть. Ну, ничего. Бывают такие дни, что-то где-то в нашу пользу.

- Вы говорите, детские ошибки. Если быстрый анализ сделать - что больше всего вас расстроило?

- Как на ровном месте мы отдаем мяч сопернику. Это детские ошибки где-то. Это решение игрока, который отдает этот мяч. Когда в процессе борьбы где-то теряется мяч, но на ровном месте... Вот такие моменты где-то и выводят ребят. Бывают такие дни. Здесь надо включать где-то и характер, где-то и резервы, пытаться искать счастье в чужой штрафной. Сегодня такого не было. "Рух" - добротная команда, молодцы, выиграли, я их поздравляю. Но еще только 2-й тур, поэтому ничего страшного, будем исправлять эти ошибки, двигаться дальше.

- Что говорили команде перед 2-м таймом? Что не сработало из того, что вы хотели от своих игроков?

- В 1-м тайме в целом по динамике, по игре было больше плюсов, но где-то не хватает мастерства в завершающей фазе. Моделируем моменты, но в завершающей фазе надо посторопнее быть. Были прострелы, были моменты, где-то пытались, пробивали, но что-то мяч не хочет залетать. Думаю, если бы в 1-м тайме где-то нам удалось забить мяч - конечно, была бы другая игра. А во 2-м тайме так - детские ошибки привели к тому, что ими воспользовались соперники и наказали нас.