Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой

Во 2-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" (0:1). Дончане не сумели ответить на гол Чоботенко.

После финального свистка футболисты обеих команд не удержали свои эмоции и устроили потасовку. В центре внимания были Сергей Чоботенко, Валерий Бондарь, Евгений Волынец и бразилец Кевин, которого пытался оттащить рефери матча Александр Шандор.

Обошлось без удалений. Арбитр "наградил" желтыми карточками самых активных участников эпизода - Волынца из "Полесья" и Кевина из "Шахтера".