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Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой
Эмоциональный матч
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Во 2-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" (0:1). Дончане не сумели ответить на гол Чоботенко.
После финального свистка футболисты обеих команд не удержали свои эмоции и устроили потасовку. В центре внимания были Сергей Чоботенко, Валерий Бондарь, Евгений Волынец и бразилец Кевин, которого пытался оттащить рефери матча Александр Шандор.
Обошлось без удалений. Арбитр "наградил" желтыми карточками самых активных участников эпизода - Волынца из "Полесья" и Кевина из "Шахтера".
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