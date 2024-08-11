  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой

Премьер-лига

Эмоциональный матч

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Во 2-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" (0:1). Дончане не сумели ответить на гол Чоботенко.

После финального свистка футболисты обеих команд не удержали свои эмоции и устроили потасовку. В центре внимания были Сергей Чоботенко, Валерий Бондарь, Евгений Волынец и бразилец Кевин, которого пытался оттащить рефери матча Александр Шандор.

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой - изображение 1

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой - изображение 2

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой - изображение 3

Первая в сезоне. Игра Шахтера и Полесья завершилась потасовкой - изображение 4
Читайте такжеУПЛ. Шахтер – Полесье 0:1. Неудобный соперник для горняков

Обошлось без удалений. Арбитр "наградил" желтыми карточками самых активных участников эпизода - Волынца из "Полесья" и Кевина из "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Лупашко - об игре с Кривбассом: Эта победа пока что не является нашей победой по стилю игры
yellow-arrow
Шахтер проведет в понедельник контрольный матч
yellow-arrow
Пушич: Недоволен, как мы провели первый тайм. Это будет хорошим уроком для нас
Шахтер (Донецк) УПЛ Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2024 в 21:45
Це для шахтера це не дивно. Він постійно як після програних матчів і в УПЛ, так і молодіжних команд (як гравці так і тренери) провокує сутички, а потім звинувачує гравців інших команд.
Ответить
3
2
Вернуться к новостям
Комментарии 3
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2024 в 21:45
Це для шахтера це не дивно. Він постійно як після програних матчів і в УПЛ, так і молодіжних команд (як гравці так і тренери) провокує сутички, а потім звинувачує гравців інших команд.
Ответить
3
2
aleks68
11.08.2024 в 21:58
дырявые святоши не лучше
Ответить
1
4
avatar
Сокира (New Castle)
11.08.2024 в 23:11
Шьлюхьтьор підори.
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости