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Волынец снес Шведа, пытаясь выбить мяч из штрафной
Во втором тайме было много борьбы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Марьян вышел на поле после перерыва, заменив Педринью. "Горняки" уступали, так что нужно было активно продвигаться вперед.
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В одном из эпизодов Швед ждал подачи в штрафную соперника, но Евгений Волынец выпрыгнул, чтобы выбить мяч кулаками. Кипер "Полесья" налетел на группу игроков обеих команд и Марьян оказался практически первым перед вратарем.
Медики "Шахтера" появились на поле и стали оказывать помощь. Повреждение оказалось не столь серьезным, но завтра футболиста обследуют.
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