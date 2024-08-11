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Волынец снес Шведа, пытаясь выбить мяч из штрафной

Премьер-лига

Во втором тайме было много борьбы

Волынец снес Шведа, пытаясь выбить мяч из штрафной

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Марьян вышел на поле после перерыва, заменив Педринью. "Горняки" уступали, так что нужно было активно продвигаться вперед.

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В одном из эпизодов Швед ждал подачи в штрафную соперника, но Евгений Волынец выпрыгнул, чтобы выбить мяч кулаками. Кипер "Полесья" налетел на группу игроков обеих команд и Марьян оказался практически первым перед вратарем.

Медики "Шахтера" появились на поле и стали оказывать помощь. Повреждение оказалось не столь серьезным, но завтра футболиста обследуют.

Волынец снес Шведа, пытаясь выбить мяч из штрафной - изображение 1
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Шахтер (Донецк) Евгений Волынец Полесье (Житомир) Марьян Швед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2024 в 21:50
І навіщо розповідати про цей епізод? В кожному матчі таких ситуацій десятки, коли в воротарській воротар підбиваючи м'яч, врізаючись у гравців.
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Комментарии 4
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2024 в 21:50
І навіщо розповідати про цей епізод? В кожному матчі таких ситуацій десятки, коли в воротарській воротар підбиваючи м'яч, врізаючись у гравців.
Ответить
1
2
aleks68
11.08.2024 в 21:47
здоровья шведу.он и так невезучий
Ответить
1
0
Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 21:37
Команда торгашей и мясников
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2024 в 21:56
АТБiсся)))
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