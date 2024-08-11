Ашур – о Козаке и Будковском: Есть много вещей, которые являются внутренними делами

Наставник "Полесья" прокомментировал победу над "Шахтером".

"Сегодня были моменты, показывающие, чего мы хотим. Мы должны адаптировать физические кондиции, чтобы на протяжении всей игры делать то, что мы хотим. Мы находимся в процессе.

Нам было тяжело, особенно второй тайм. Надо уметь доминировать, когда все идет по плану и когда страдаешь. Спасибо ребятам. Когда силы уже покинули, они доминировали в этой ситуации".