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Ашур – о Козаке и Будковском: Есть много вещей, которые являются внутренними делами
Тренер ответил на вопросы во флеш-зоне УПЛ ТВ
polissyafc.com
Наставник "Полесья" прокомментировал победу над "Шахтером".
"Сегодня были моменты, показывающие, чего мы хотим. Мы должны адаптировать физические кондиции, чтобы на протяжении всей игры делать то, что мы хотим. Мы находимся в процессе.
Нам было тяжело, особенно второй тайм. Надо уметь доминировать, когда все идет по плану и когда страдаешь. Спасибо ребятам. Когда силы уже покинули, они доминировали в этой ситуации".
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"Во втором тайме до тревоги мы получили много информации и поняли, что нам будет физически тяжело и не сможем делать то, что хотим, вдали от наших ворот. Жаль, что не удалось использовать выпады, потому что соперник оставлял пространство за спиной. Мы понимали, что должны переключиться на дисциплину.
Козака и Будковского перевели в дубль, чтобы поддерживать тренировочный процесс и определиться с дальнейшими движениями в их карьере. Это было совместное клубное решение. В каждой команде любая история начинается и заканчивается. Есть много вещей, которые являются внутренними делами", – подчеркнул специалист.
"Полесье" набирает свои первые 3 балла в сезоне.
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