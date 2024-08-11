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Пушич: Недоволен, как мы провели первый тайм. Это будет хорошим уроком для нас
Тренер прокомментировал поражение
Фото: ФК Шахтар
Марино Пушич высказался после игры с "Полесьем".
“Хотел бы поздравить оппонента с победой. Они хорошо отработали во втором тайме и одержали победу. Недоволен, как мы провели первый тайм, недостаточно часто были на мяче, недостаточно часто играли в единоборства.
Мы полностью сменили вектор игры во втором тайме, создали максимально возможное количество моментов и опасности. Мы заслуживали на большее сегодня, но это футбол. Это будет хорошим уроком для нас и может сказать нам, где мы должны усовершенствоваться".
"Марлон во время одного из своих пробегов ощутил дискомфорт в задней поверхности бедра. Это может многое сказать о ритме игры. Степаненко вполне смог заменить его.
Швед получил повреждение, но ничего серьезного. Будем смотреть уже завтра по его самочувствию. Я счастлив, что он смог сам подняться.
Думаю, что на Крыськива сможем рассчитывать уже на следующей неделе, а Зубков будет вне игры дольше. Каждый из нашей обоймы будет важен в течение сезона, и я рассчитываю на каждого в моей команде”, – заявил тренер.
У "Шахтера" остается 3 балла.
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