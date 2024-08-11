Пушич: Недоволен, как мы провели первый тайм. Это будет хорошим уроком для нас

Марино Пушич высказался после игры с "Полесьем".

“Хотел бы поздравить оппонента с победой. Они хорошо отработали во втором тайме и одержали победу. Недоволен, как мы провели первый тайм, недостаточно часто были на мяче, недостаточно часто играли в единоборства.

Мы полностью сменили вектор игры во втором тайме, создали максимально возможное количество моментов и опасности. Мы заслуживали на большее сегодня, но это футбол. Это будет хорошим уроком для нас и может сказать нам, где мы должны усовершенствоваться".