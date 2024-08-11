Лупашко - об игре с Кривбассом: Эта победа пока что не является нашей победой по стилю игры

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко оценил игру своей команды в победном матче против "Кривбасса" (3:0).

- Владислав, как оцените матч?

- Сейчас совсем не хочется говорить о футболе. Я бы хотел говорить о болельщиках. Если в Ровно мы увидели своих фанатов, то сегодня мы увидели всех болельщиков. Мы поняли, что вместе - мы сила. Когда нам было трудно - они нас поддерживали, когда нам было комфортно - они продолжали это делать. Хотелось бы чтобы УАФ решала вопрос допуска фанатов. Сейчас Украина теряет болельщиков. В Ровно люди хотят ходить на футбол, житомирский болельщик хочет ходить, Львов... Я знаю, что сегодня многие люди не смогли попасть на этот матч. На такой матч, если отец приведет сына, то он почувствует этот драйв. Сын будет просить пойти на следующий матч. Нужно увеличивать аудиторию, решать этот вопрос. Если бы был заполнен стадион - очень много людей запомнило бы этот матч. Артур Шах перед игрой узнал, что он играет. У него был мандраж. Поэтому я ему сказал: "Если ты почувствуешь в себе уверенность, то эту эмоцию ты запомнишь на всю жизнь". И он определенно запомнил этот момент. Если бы сегодня был заполнен стадион, то для него это было бы шедеврально. Большое спасибо нашим фанатам за то, что они были сегодня лучшими на стадионе.

- Когда Шах забил, вы сказали ему: "Улыбнись"? Неужели он настолько серьезен?

- Да, так и было. Я хотел снять с него напряжение. Очень хочется, чтобы наши игроки, чувствуя карпатовский дух, имели жажду борьбы, получали удовольствие от игры. Игры на мяче, без мяча. Чувствовали уверенность в своих силах и улыбались.

- Пожали ли вы руки с Юрием Вернидубом после матча?

- Тренер соперника, похоже, не заметил меня и прошел мимо. Относительно игры. Эта победа пока не является нашей победой по стилю игры. Но такие победы также должны быть. Есть разные матчи, есть разные отрезки поединка, в которых нужно быть сильнее в плане характера. Поэтому пока очень далеко от того, что мы хотим видеть.

- Говорят, уверенность начинается с голкипера. Кемкин отразил пенальти и хорошо сыграл. Что вы думаете по этому поводу?

- Уверенность начинается с тренировочного процесса, с требований к футболистам. Чтобы футболист не расслаблялся. В первом тайме мы видели такие моменты, а во втором, когда забили, когда почувствовали моменты - мы начали достаточно раскованно играть на мяче. Это очень хорошо. Все футболисты делают свое дело и каждый игрок должен делать то, что от него зависит. Кемкин сегодня - один из тех, кто сделал то, что должен был делать в то время, когда команде было очень тяжело.

- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с пенальти.

- Я не видел, эпизод был очень далеко. Я точно знаю, что было неправильно принято решение, когда мы потеряли мяч, попали под давление и потом фол. Был или не был - честно говоря, я не знаю. Я не видел. Если не было фола, то рефери дал возможность Кемкину проявить себя.

- Какие ваши ощущения после первого поединка во Львове? Перед матчем думали о таком результате?

- Первый матч во Львове был раньше, когда мы проводили спарринг. Мы хотели, чтобы он был закрытым, но мы увидели очень много болельщиков. Конечно, ощущения приятные. Мы хотим дать месседж нашим футболистам. Ничего не произошло. Мы не должны летать в облаках после этой победы.

- Переломным моментом в матче был отбитый пенальти или забитый гол?

- Трудный вопрос. Есть разные фазы матча и каждый должен работать над своей конкретной ролью на поле. Кемкин отбил пенальти, Шах забил гол... Скажем так, после отраженного пенальти мы получили возможность сделать вдох, а после забитого гола мы начали свободно дышать.

- Какие у вас ожидания от болельщиков в следующих матчах? Добавит ли эта победа вдохновения болельщикам на следующие туры?

- Я понимаю, что после такой победы ожидания болельщиков будут достаточно высокие. Но для такого результата нам еще очень далеко, если мы хотим играть в доминирующий футбол. Ожидания должны быть, но они не должны вводить всех в заблуждение. Ни болельщиков, ни нас, тренеров, ни футболистов. Мы не должны думать, что мы сейчас самый сильный клуб в Украине, самые сильные тренеры и игроки. Это очень ответственная работа, мы должны быть сдержанными.