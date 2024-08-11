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Вантух: Ингулец оказался "крепким орешком": каждый футболист четко знает свой маневр, чувствуется заточенность на атаку
Игрок - о первых матчах Зари в новом сезоне
Фото: Зоря
Капитан "Зари" Роман Вантух оценил выступления команды на старте сезона в УПЛ. В первых 2-х турах луганчане победили "Ингулец" (2:1) и "Черноморец" (1:0).
- Прежде всего, мы хорошо поработали на предсезонных сборах, а наши селекционеры позаботились об укреплении рядов. В первом туре дебютировал в центре защиты легионер Нваэзе, сегодня впервые сыграли за "Зарю" Вакула и Кораблин. Сейчас у нас длинная скамейка запасных, важно, что для тренерского штаба все игроки из заявки - основные. Полное доверие. Не исключено, что именно это положительно влияет на то, что свежие футболисты усиливают игру. Так было на старте с "Ингульцом", когда вышли на замену Мичин и Горбач, похожая ситуация была и сегодня в Одессе.
- В каком матче было тяжелее?
- Пожалуй, с "Ингульцом", который мы где-то недооценили. Зря, потому что команда из Петрово оказалась "крепким орешком": каждый футболист четко знает свой маневр, чувствуется заточенность на атаку. Все шло к подписанию мирного соглашения, но в компенсированное время луганчане таки вырвали победу.
- Сегодня сложилось впечатление, что в Одессе были два разных тайма
- До перерыва мы владели инициативой, создали несколько голевых моментов и имели все шансы закрыть игру. А вот когда в начале второго тайма открыли счет, то ситуация на поле несколько изменилась, потому что хозяева решили действовать первым номером. Тем не менее, до угроз у наших владений дело не доходило и считаю, что мы наиграли на победу.
- Наверное, сейчас с удовольствием смотрите на турнирную таблицу, где "Заря" на первом месте?
- Нет, этим не занимаемся, потому что прекрасно понимаем, что на старте "Заря" просто взяла свои 6 очков. Все же, "Ингулец" только вернулся в УПЛ, а "Черноморцу" после кадровой революции еще нужно время, чтобы новички сыгрались. Поэтому к своему лидерству относимся взвешенно, потому что осознаем, что это только разгон, что основные испытания - впереди.
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