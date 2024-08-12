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Волынец: Много страдаем на тренировках, чтобы показать плюс-минус такой футбол

Премьер-лига

Кипер Полесья прокомментировал победу над Шахтером

Волынец: Много страдаем на тренировках, чтобы показать плюс-минус такой футбол

polissyafc.com

Новина українською

Евгений Волынец поделился впечатлениями от матча.

“Игра была сложной, потому что мы играли против очень сильного соперника – это чемпион нашей страны. Можно также сказать и эмоциональная игра, потому что впервые за долгое время пришло так много болельщиков. Просто хочется поблагодарить двух команд болельщиков за ту атмосферу, которая была сегодня.

Внес ли тренерский штаб коррективы после игры с "Олимпией"? Конечно, он внес коррективы. Мы много работаем, много, можно так сказать, страдаем на тренировках – и все для того, чтобы на выходных выйти и показать плюс-минус такой футбол, как сегодня".

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"Концовка игры? Нервная. Было нашествие, плюс команда соперника имеет квалифицированных игроков, которые могут не только подать, но и пробить, обыграть. Потому, конечно, было нервно.

Плюс столкновения Шведа. На самом деле я не знаю, попал ли я или нет, потому что судья сказал, что я врезался в своего футболиста, но если я, то хочу извиниться, это было случайно”, – рассказал вратарь.

Это была вторая игра Волынца в составе житомирской команды.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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