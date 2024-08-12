Волынец: Много страдаем на тренировках, чтобы показать плюс-минус такой футбол

Евгений Волынец поделился впечатлениями от матча.

“Игра была сложной, потому что мы играли против очень сильного соперника – это чемпион нашей страны. Можно также сказать и эмоциональная игра, потому что впервые за долгое время пришло так много болельщиков. Просто хочется поблагодарить двух команд болельщиков за ту атмосферу, которая была сегодня.

Внес ли тренерский штаб коррективы после игры с "Олимпией"? Конечно, он внес коррективы. Мы много работаем, много, можно так сказать, страдаем на тренировках – и все для того, чтобы на выходных выйти и показать плюс-минус такой футбол, как сегодня".