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Чоботенко – о происхождении жеста после гола: Это был не Карри. Это был бы не респект команде
Сергей дал комментарий после победы над чемпионом
Фото - Інстаграм Полісся
Автор единственного гола поделился эмоциями после первой игры "волков" в новом сезоне УПЛ.
“Ожидали, что будет еще сложнее. Вышло, как вышло. У нас новая команда, мы только строимся. От поединка к поединку мы будем становиться лучше.
[О жесте после празднования гола] Нет, это был не Карри [баскетболист “Голден Стейт Уорриорз” и сборной США – прим.], он показывает это в конце, это был бы не респект команде. У меня так ребенок научился делать, когда хочет спать, поэтому я повторил своего сына. Бежал, забил. Гол не пахнет".
"Тренер говорил в перерыве, что будет еще сложнее, будет много передач, "Шахтер" будет больше действовать с фланга. На эти моменты были акценты.
[О потасовке] Очень эмоциональная игра. Бондарь толкнул меня в спину, а я бросил в него мяч. Я извинился перед ним лично и здесь говорю, что я был неправ. Это эмоции”, – признался футболист.
Чоботенко находился в системе "Шахтера" с 2017 по 2019 год, но в первой команде так и не дебютировал.
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