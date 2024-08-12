Чоботенко – о происхождении жеста после гола: Это был не Карри. Это был бы не респект команде

Автор единственного гола поделился эмоциями после первой игры "волков" в новом сезоне УПЛ.

“Ожидали, что будет еще сложнее. Вышло, как вышло. У нас новая команда, мы только строимся. От поединка к поединку мы будем становиться лучше.

[О жесте после празднования гола] Нет, это был не Карри [баскетболист “Голден Стейт Уорриорз” и сборной США – прим.], он показывает это в конце, это был бы не респект команде. У меня так ребенок научился делать, когда хочет спать, поэтому я повторил своего сына. Бежал, забил. Гол не пахнет".