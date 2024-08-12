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Чоботенко – о происхождении жеста после гола: Это был не Карри. Это был бы не респект команде

Премьер-лига

Сергей дал комментарий после победы над чемпионом

Чоботенко – о происхождении жеста после гола: Это был не Карри. Это был бы не респект команде

Фото - Інстаграм Полісся

Новина українською

Автор единственного гола поделился эмоциями после первой игры "волков" в новом сезоне УПЛ.

“Ожидали, что будет еще сложнее. Вышло, как вышло. У нас новая команда, мы только строимся. От поединка к поединку мы будем становиться лучше.

[О жесте после празднования гола] Нет, это был не Карри [баскетболист “Голден Стейт Уорриорз” и сборной США – прим.], он показывает это в конце, это был бы не респект команде. У меня так ребенок научился делать, когда хочет спать, поэтому я повторил своего сына. Бежал, забил. Гол не пахнет".

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"Тренер говорил в перерыве, что будет еще сложнее, будет много передач, "Шахтер" будет больше действовать с фланга. На эти моменты были акценты.

[О потасовке] Очень эмоциональная игра. Бондарь толкнул меня в спину, а я бросил в него мяч. Я извинился перед ним лично и здесь говорю, что я был неправ. Это эмоции”, – признался футболист.

Чоботенко находился в системе "Шахтера" с 2017 по 2019 год, но в первой команде так и не дебютировал.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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