Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа

Полноценное начало нового сезона. Матчи каждый день, не один чемпионат, а несколько, топ-команды и вот это вот все – горячее, яркое, футбольное – все то, что мы так обожаем. "Динамо" и "Кривбасс" сражаются за выход в следующую стадию еврокубков, "Реал" поспорит за трофей с "Аталантой", а УПЛ порадует кучей интересных матчей. Не переключайтесь.

Понедельник, 12 августа

Стоит обратить внимание на один единственный матч 2-го тура чемпионата Украины. Команда Ротаня пропускала 1-й тур УПЛ, так как должна была встретиться с "Динамо" (киевляне были заняты в еврокубках), а "ЛНЗ" неделю назад минимально обыграл "Левый берег" (1:0).

15:30. "ЛНЗ" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

Вторник, 13 августа

Казалось бы, "Динамо" вырвало победу над шотландцами в первом матче…, но нет – на последних секундах коллектив из Глазго уравнял шансы перед ответным поединком (1:1). Для команды Шовковского все начинается с чистого листа, да еще и в чужих стенах, однако запас прочности у украинского гранда присутствует. Нужно бороться.

21:45. "Рейнджерс" – "Динамо". Квалификация ЛЧ. 2+2 / YT-каналы "Динамо" и Football Hub

Среда, 14 августа

Стандартная штука. Победитель главного клубного европейского турнира, победитель второго по значимости клубного европейского турнира – и символический трофей перед ними в начале нового сезона. Посмотрим, кто возьмет верх, и кто сыграет в воротах мадридцев.

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22:00. "Реал" – "Аталанта". Суперкубок УЕФА. Megogo

Четверг, 15 августа

"Кривбасс" проиграл первый матч отбора Лиги Европы (1:2). Команда Вернидуба открыла счет, но в итоге уступила. Тем не менее, шансы еще есть, обязательно нужно забивать. Также в четверг стартанет Ла Лига. У испанцев расписание туров до сентября всегда непривычное. Хотят всё показать, жара мешает, поэтому играют поздно вечером. Похолодает – и все вернется на круги своя.

20:00. "Виктория Пльзень" – "Кривбасс". Квалификация ЛЕ. УПЛ ТВ / Киевстар ТВ

20:00. "Атлетик" – "Хетафе". Примера. Megogo

22:30. "Бетис" – "Жирона". Примера. Megogo

Пятница, 16 августа

Старт нового тура УПЛ, открытие чемпионатов Англии и Франции, разминка для "Баварии" в Кубке Германии. В пятницу есть за кем последить.

15:30. "Черноморец" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Ворскла" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Санта-Клара" – "Порту". Примейра. Megogo

20:00. "Сельта Виго" – "Алавес". Примера. Megogo

21:45. "Ульм" – "Бавария". Кубок Германии. Setanta Sports App

21:45. "Гавр" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:30. "Лас-Пальмас" – "Севилья". Примера. Megogo

Суббота, 17 августа

Три матча УПЛ, в частности, выезд "Динамо" во Львов, а также матчи с участием украинцев в АПЛ. "Арсенал" Зинченко, "Борнмут" Забарного, "Эвертон" Миколенко. В Испании в бой вступает "Барселона", в Италии – "Интер", в Германии – "Байер", в Португалии – "Бенфика" Анатолия Трубина, ну и наконец в Англии можно будет глянуть, что из себя представляет "Ливерпуль" Арне Слота.

13:00. "Заря" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Ипсвич" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. "Полесье" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Эссен" – "РБ Лейпциг". Кубок Германии. Setanta Sports App

17:00. "Арсенал" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Карпаты" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Брест" – "Марсель". Лига 1. Megogo

19:00. "Феникс Любек" – "Боруссия Д". Кубок Германии. Setanta Sports App

19:30. "Вест Хэм" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Дженоа" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Парма" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

20:00. "Осасуна" – "Леганес". Примера. Megogo

20:00. "Насьонал" – "Спортинг". Примейра. Megogo

20:00. "Реймс" – "Лилль". Лига 1. Megogo

21:30. "Байер" – "Штутгарт". Суперкубок Германии. Setanta Sports App

21:45. "Милан" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "Монако" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

22:30. "Валенсия" – "Барселона". Примера. Megogo

22:30. "Бенфика" – "Каса Пиа". Примейра. Megogo

Воскресенье, 18 августа

Матч дня – однозначно встреча "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити". Также три матча пройдут в УПЛ, например, "Кривбасс" съездит в Ровно, а "Шахтер" в гости к дебютанту. "Брентфорд" Ярмолюка, "Рома" Довбика, мадридский "Реал" Лунина – также в программе воскресенья.