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Кемкин: Кривбасс не до конца свежий. Их усталость была одной из причин, почему мы победили

Премьер-лига

Вратарь Карпат – о разгромной виктории

Кемкин: Кривбасс не до конца свежий. Их усталость была одной из причин, почему мы победили

Фото - Карпати

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Александр Кемкин считает, что сопернику не хватало сил на весь поединок.

[Как удалось отбить пенальти] “Это вратарские секреты, поэтому я не буду их раскрывать.

Хотели подарить хорошие эмоции нашим болельщикам и у нас получилось.

С Твердохлибом успели пообщаться до матча.

"Кривбасс" не до конца свежий, не восстановились, а так я могу сказать только хорошие слова о команде соперника. Их усталость была одной из главных причин, почему мы победили. Мы смогли перенастроиться на второй тайм. Сегодня была максимальная самоотдача”, – отметил вратарь.

Кемкин не пропустил во втором матче подряд.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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