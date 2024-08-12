Кемкин: Кривбасс не до конца свежий. Их усталость была одной из причин, почему мы победили

Александр Кемкин считает, что сопернику не хватало сил на весь поединок.

[Как удалось отбить пенальти] “Это вратарские секреты, поэтому я не буду их раскрывать.

Хотели подарить хорошие эмоции нашим болельщикам и у нас получилось.

С Твердохлибом успели пообщаться до матча.

"Кривбасс" не до конца свежий, не восстановились, а так я могу сказать только хорошие слова о команде соперника. Их усталость была одной из главных причин, почему мы победили. Мы смогли перенастроиться на второй тайм. Сегодня была максимальная самоотдача”, – отметил вратарь.