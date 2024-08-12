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ЛНЗ - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Закрывать 2-й тур УПЛ очным противостоянием будут "ЛНЗ" и "Александрия". Игра пройдет в Черкассах и начнется в 15:30.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Для команды Руслана Ротаня этот матч будет первым в новом сезоне. Что касается черкасского коллектива, то он минимально одолел дебютанта "Левого Берега" (1:0).

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 2-й тур.12.08.2024
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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