ЛНЗ - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Закрывать 2-й тур УПЛ очным противостоянием будут "ЛНЗ" и "Александрия". Игра пройдет в Черкассах и начнется в 15:30.

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Для команды Руслана Ротаня этот матч будет первым в новом сезоне. Что касается черкасского коллектива, то он минимально одолел дебютанта "Левого Берега" (1:0).

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 2-й тур.12.08.2024

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>