Приймак - о 0:4 от Руха :Такой результат дома просто недопустим

Полузащитник "Оболони" Владислав Приймак прокомментировал поражение от "Руха" (0:4) во 2-м туре УПЛ.

– Хотелось бы начать с не самого приятного – момента с пенальти. Что произошло?

– В первую очередь там где-то индивидуальная ошибка, когда мог где-то немного по-другому, конечно, сыграть. Но уже случилось, как случилось. Хочется такие игры и такие моменты как можно быстрее забывать и двигаться дальше.

Конечно, мы понимаем, что мы подвели болельщиков, подвели всех. Такой результат дома просто недопустим. Будем в следующих играх делать все, чтобы выигрывать, а не показывать такую ​​игру, как сегодня.

– 1-й тайм был достаточно ровный, посыпались уже во 2-м. Что изменил в себе "Рух"?

– Трудно сказать, что именно изменили. Может, где-то просто они больше использовали свои моменты, создали их даже.

У нас, в принципе, действительно, как вы говорите, 1-й тайм получился довольно ровный. На 2-й тайм выходили с еще большим настроем, с агрессией, но, к сожалению, так случилось сегодня.

– Если смотреть по игре, "Рух" начал больше прессинговать. У вас тоже были моменты, но реализация подвела. Что изменилось именно по игре, где вы проседали, где были самые слабые звенья?

– Думаю, мы это разберем на теории, которая у нас будет. Думаю, что эти ошибки нужно достаточно тщательно разобрать, чтобы в следующих играх этого не повторять.

Но у нас нет такого – какое звено больше провалилось, кто лучше сыграл. У нас есть команда и сегодня команда провалилась полностью – счет на табло, – сказал Приймак.