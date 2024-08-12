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Квасница не жалеет, что не поехал на Олимпиаду: Главное, что я не травмирован
Форвард не расстроился из-за того, что львовский клуб не отпустил его на ОИ-24
Фото: Рух
Форвард "Руха" Илья Квасница прокомментировал победу на "Оболонью" (4:0) и рассказал, удивился ли, что не попал в стартовый состав.
- Это было решение тренера. Я на него не влияю. Мне, в принципе, все равно - я могу как выходить на замену, так и в старте. Как скажет тренер. Моя задача - делать пользу для команды.
- Вы вышли на поле во втором тайме. Чувствовали, что было проще, ведь соперник был уже физически уставшим?
- Да, под конец матча, после 75 минуты у них были огромные зоны за спиной, куда можно было выбегать.
- Матчи против "Оболони" обычно сложные, моментов мало. Почему так получается?
- Мы последние матчи в прошлом сезоне здесь играли, в Киеве. У них сухое поле и из-за этого тяжело атаковать. И высокая трава. Немного тяжело. Большинство играет футбол длинными передачами, борьбой.
- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Олимпийской сборной. Не было ли вам немного обидно, что вы все же не поехали на Олимпиаду?
- Не было обидно, у нас были хорошие сборы с командой в Словении. Главное, что я не был травмирован и не пропускаю из-за этого, - пояснил Квасница.
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