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Квасница не жалеет, что не поехал на Олимпиаду: Главное, что я не травмирован

Премьер-лига
Обновлено

Форвард не расстроился из-за того, что львовский клуб не отпустил его на ОИ-24

Квасница не жалеет, что не поехал на Олимпиаду: Главное, что я не травмирован

Фото: Рух

Новина українською

Форвард "Руха" Илья Квасница прокомментировал победу на "Оболонью" (4:0) и рассказал, удивился ли, что не попал в стартовый состав.

- Это было решение тренера. Я на него не влияю. Мне, в принципе, все равно - я могу как выходить на замену, так и в старте. Как скажет тренер. Моя задача - делать пользу для команды.

- Вы вышли на поле во втором тайме. Чувствовали, что было проще, ведь соперник был уже физически уставшим?

- Да, под конец матча, после 75 минуты у них были огромные зоны за спиной, куда можно было выбегать.

- Матчи против "Оболони" обычно сложные, моментов мало. Почему так получается?

- Мы последние матчи в прошлом сезоне здесь играли, в Киеве. У них сухое поле и из-за этого тяжело атаковать. И высокая трава. Немного тяжело. Большинство играет футбол длинными передачами, борьбой.

- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Олимпийской сборной. Не было ли вам немного обидно, что вы все же не поехали на Олимпиаду?

- Не было обидно, у нас были хорошие сборы с командой в Словении. Главное, что я не был травмирован и не пропускаю из-за этого, - пояснил Квасница.

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Оболонь (Киев) Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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