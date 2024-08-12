Квасница не жалеет, что не поехал на Олимпиаду: Главное, что я не травмирован

Форвард "Руха" Илья Квасница прокомментировал победу на "Оболонью" (4:0) и рассказал, удивился ли, что не попал в стартовый состав.

- Это было решение тренера. Я на него не влияю. Мне, в принципе, все равно - я могу как выходить на замену, так и в старте. Как скажет тренер. Моя задача - делать пользу для команды.

- Вы вышли на поле во втором тайме. Чувствовали, что было проще, ведь соперник был уже физически уставшим?

- Да, под конец матча, после 75 минуты у них были огромные зоны за спиной, куда можно было выбегать.

- Матчи против "Оболони" обычно сложные, моментов мало. Почему так получается?

- Мы последние матчи в прошлом сезоне здесь играли, в Киеве. У них сухое поле и из-за этого тяжело атаковать. И высокая трава. Немного тяжело. Большинство играет футбол длинными передачами, борьбой.

- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Олимпийской сборной. Не было ли вам немного обидно, что вы все же не поехали на Олимпиаду?

- Не было обидно, у нас были хорошие сборы с командой в Словении. Главное, что я не был травмирован и не пропускаю из-за этого, - пояснил Квасница.