  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наставник Полесья подтвердил травму колена у Сарапия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Полесья подтвердил травму колена у Сарапия

Премьер-лига

Центрбеку, скорее всего, понадобится операция

Наставник Полесья подтвердил травму колена у Сарапия

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Центрбек "Полесья" Эдуард Сарапий получил травму колена и выбыл на длительное время.

Новичок житомирского клуба был травмирован на одной из последних тренировок команды. 25-летнему защитнику нужна операция на мениске.

Вместо Сарапия в стартовом составе "волков" на матч 2-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:0) вышел молодой центральный защитник Жоао Виалле из Бразилии.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур после победы рассказал подробности о травме Сарапия:

"Повреждение было обнаружено после второй игры Лиги конференции против "Олимпии". Есть предположение, что травма была до этого. Но не было симптомов, чтобы повреждение можно было диагностировать.

Эдуард будут восстанавливаться примерно 4–5 недель. Скорее всего, будет операция, и после этого будем иметь более точную информацию. Досадно, что случилась такая травма".

Отметим, что ранее "Полесье" потеряло еще одного центрбека - Даниила Бескоровайного. Он порвал кресты.

По теме
yellow-arrow
Квасница: Динамо пройдет Рейнджерс. У Шовковского качественный подбор игроков
yellow-arrow
ЛНЗ - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2024
yellow-arrow
Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Полесье (Житомир) Эдуард Сарапий Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Петруха
12.08.2024 в 11:04
Днепр не прощает предательства!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Петруха
12.08.2024 в 11:04
Днепр не прощает предательства!
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
12.08.2024 в 09:47
Не позаздриш Поліссю. Хотілося б бачити в повному складі, але думаю що свої очки Житомир візьме.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости