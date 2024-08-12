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Наставник Полесья подтвердил травму колена у Сарапия
Центрбеку, скорее всего, понадобится операция
Фото: ФК Полісся
Центрбек "Полесья" Эдуард Сарапий получил травму колена и выбыл на длительное время.
Новичок житомирского клуба был травмирован на одной из последних тренировок команды. 25-летнему защитнику нужна операция на мениске.
Вместо Сарапия в стартовом составе "волков" на матч 2-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:0) вышел молодой центральный защитник Жоао Виалле из Бразилии.
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур после победы рассказал подробности о травме Сарапия:
"Повреждение было обнаружено после второй игры Лиги конференции против "Олимпии". Есть предположение, что травма была до этого. Но не было симптомов, чтобы повреждение можно было диагностировать.
Эдуард будут восстанавливаться примерно 4–5 недель. Скорее всего, будет операция, и после этого будем иметь более точную информацию. Досадно, что случилась такая травма".
Отметим, что ранее "Полесье" потеряло еще одного центрбека - Даниила Бескоровайного. Он порвал кресты.
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