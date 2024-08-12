Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко, ставший автором победного мяча в поединке с "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура, оценил игру, а также рассказал из-за чего началась потасовка игроков обеих команд в концовке встречи.

— Это твой первый забитый мяч в футболке "Полесья"?

— Да. Главное, что наша команда выиграла. Мы отдали очень много сил, и я всех наших ребят и болельщиков поздравляю. Этот гол – украшение этой встречи. Похожие мячи я раньше забивал, играя в "Мариуполе" и "Колосе". Буду стараться продолжать забивать и в следующих играх.

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— Кто тебе противостоял в том эпизоде? Бондаренко?

— Если честно, не помню – там было много футболистов двух команд. Я бежал на мяч и смог точно пробить головой.

— Первый тайм "Полесью" больше удался?

— Да. По качеству игры – да. Во втором тайме мы много играли без мяча и немного подсели. "Шахтер" пошел ва-банк, и нам было сложно.

— Однако, супер моментов у дончан было мало…

— Моменты у них были. Раз нас спас Михайличенко, еще дважды Волынец. Если "Шахтер" не создает много голевых моментов – то это супер игра для соперников "горняков".

— На последних секундах игры произошла потасовка игроков двух команд. Из-за чего она началась?

— Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это все произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня.

— Почему "Полесью" не удался дебют в еврокубках?

— У нас новый главный тренер, немало новых футболистов. Команда только строится. Если сравнивать оба наших матча с "Олимпией", то вторую игру мы провели намного лучше. Нам нужно улучшить взаимопонимание между игроками – все у нас впереди. Мы будем становиться сильнее. "Олимпия" очень организованная команда, которая давно вместе, это многократный чемпион Словении, - резюмировал Чоботенко.