  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение

Премьер-лига

Защитник "Полесья" - о потасовке в конце матча с "Шахтером"

Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко, ставший автором победного мяча в поединке с "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура, оценил игру, а также рассказал из-за чего началась потасовка игроков обеих команд в концовке встречи.

— Это твой первый забитый мяч в футболке "Полесья"?

— Да. Главное, что наша команда выиграла. Мы отдали очень много сил, и я всех наших ребят и болельщиков поздравляю. Этот гол – украшение этой встречи. Похожие мячи я раньше забивал, играя в "Мариуполе" и "Колосе". Буду стараться продолжать забивать и в следующих играх.

Читайте такжеНаставник Полесья подтвердил травму колена у Сарапия

— Кто тебе противостоял в том эпизоде? Бондаренко?

— Если честно, не помню – там было много футболистов двух команд. Я бежал на мяч и смог точно пробить головой.

— Первый тайм "Полесью" больше удался?

— Да. По качеству игры – да. Во втором тайме мы много играли без мяча и немного подсели. "Шахтер" пошел ва-банк, и нам было сложно.

— Однако, супер моментов у дончан было мало…

— Моменты у них были. Раз нас спас Михайличенко, еще дважды Волынец. Если "Шахтер" не создает много голевых моментов – то это супер игра для соперников "горняков".

— На последних секундах игры произошла потасовка игроков двух команд. Из-за чего она началась?

— Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это все произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня.

— Почему "Полесью" не удался дебют в еврокубках?

— У нас новый главный тренер, немало новых футболистов. Команда только строится. Если сравнивать оба наших матча с "Олимпией", то вторую игру мы провели намного лучше. Нам нужно улучшить взаимопонимание между игроками – все у нас впереди. Мы будем становиться сильнее. "Олимпия" очень организованная команда, которая давно вместе, это многократный чемпион Словении, - резюмировал Чоботенко.

Читайте такжеПушич: Недоволен, как мы провели первый тайм. Это будет хорошим уроком для нас
По теме
yellow-arrow
Квасница: Динамо пройдет Рейнджерс. У Шовковского качественный подбор игроков
yellow-arrow
ЛНЗ - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2024
yellow-arrow
Шахтер - Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости