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Притула: До матча с Оболонью почему-то чувствовали, что Рух будет бить пенальти

Премьер-лига

Хавбек львовян прокомментировал выездную победу над "пивоварами"

Притула: До матча с Оболонью почему-то чувствовали, что Рух будет бить пенальти

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Остап Притула прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) во 2-м туре УПЛ.

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"Положительные эмоции, ведь возвращаемся во Львов с тремя очками. Мы серьезно готовились к "Оболони", потому что это серьезный соперник - очень сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и много атакует флангами. Эти подачи и стандарты очень угрожающие для их оппонентов. Но "Рух" был настроен на победу и мы довольны, что удалось получить положительный результат.

Во втором тайме "Рух" быстрее работал с мячом. Нам удавалось качественнее выбегать в контратаки и создавать больше моментов, чем "Оболонь".

Относительно гола, то я еще до удара знал, куда буду пробивать. До матча почему-то чувствовали, что "Рух" будет бить пенальти. Когда садились в автобус перед игрой, то спрашивали у тренерского штаба, кто отвечает за стандарты, в частности за пенальти: я или Денис Пидгурский. Нам дали право самим решить и Денис доверил мне этот удар", - пояснил Притула.

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Оболонь (Киев) Рух (Львов) Остап Притула
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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