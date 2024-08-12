Притула: До матча с Оболонью почему-то чувствовали, что Рух будет бить пенальти

Полузащитник "Руха" Остап Притула прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) во 2-м туре УПЛ.

"Положительные эмоции, ведь возвращаемся во Львов с тремя очками. Мы серьезно готовились к "Оболони", потому что это серьезный соперник - очень сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и много атакует флангами. Эти подачи и стандарты очень угрожающие для их оппонентов. Но "Рух" был настроен на победу и мы довольны, что удалось получить положительный результат.

Во втором тайме "Рух" быстрее работал с мячом. Нам удавалось качественнее выбегать в контратаки и создавать больше моментов, чем "Оболонь".

Относительно гола, то я еще до удара знал, куда буду пробивать. До матча почему-то чувствовали, что "Рух" будет бить пенальти. Когда садились в автобус перед игрой, то спрашивали у тренерского штаба, кто отвечает за стандарты, в частности за пенальти: я или Денис Пидгурский. Нам дали право самим решить и Денис доверил мне этот удар", - пояснил Притула.