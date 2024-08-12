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Назаренко: Президент Полесья поздравил нас от всего сердца с победой над Шахтером
Хавбек поделился впечатлениями от победы над донецким клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.
— Саша, с победой. Вы и в мае обыграли горняков, и теперь добились победы. В каком компоненте игры "Полесье" было сильнее дончан?
— Возможно, желания победить у нас было больше, чем у соперника. К тому же после еврокубков мы хотели реабилитироваться.
— После поражения от "Олимпии", на "Полесье" вылили много грязи…
— Без этого никуда. Так бывает.
— Забил защитник Чоботенко, который в прошлом сезоне вообще не забивал…
— Да и у меня в минувшем чемпионате передачи были не очень, а сегодня все изменилось (смеется).
— Тебе и проходы индивидуальные удавались?
— Было дело. После того прохода в середине второго тайма у меня судороги схватили.
— Почему у футболистов двух клубов было много повреждений?
— Это футбол. Нам тяжело было играть против "Шахтера", где-то и темп нужно было сбить.
— Знаю, что после игры в раздевалку "Полесья" заходил президент клуба Геннадий Буткевич. О чем шел разговор?
— Президент нас поздравил от всего сердца. Он очень доволен. Всего не буду рассказывать.
— В твоей карьере игрока "Полесья", это самая важная победа?
— Наверное. Хотелось новый чемпионат начать с победы. Посмотрим, что будет дальше.
— С приходом нового наставника "Полесье" сильно изменилось?
— Наш коллектив стал сплоченнее, - сказал Назаренко.
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