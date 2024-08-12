Назаренко: Президент Полесья поздравил нас от всего сердца с победой над Шахтером

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.

— Саша, с победой. Вы и в мае обыграли горняков, и теперь добились победы. В каком компоненте игры "Полесье" было сильнее дончан?

— Возможно, желания победить у нас было больше, чем у соперника. К тому же после еврокубков мы хотели реабилитироваться.

— После поражения от "Олимпии", на "Полесье" вылили много грязи…

— Без этого никуда. Так бывает.

— Забил защитник Чоботенко, который в прошлом сезоне вообще не забивал…

— Да и у меня в минувшем чемпионате передачи были не очень, а сегодня все изменилось (смеется).

— Тебе и проходы индивидуальные удавались?

— Было дело. После того прохода в середине второго тайма у меня судороги схватили.

— Почему у футболистов двух клубов было много повреждений?

— Это футбол. Нам тяжело было играть против "Шахтера", где-то и темп нужно было сбить.

— Знаю, что после игры в раздевалку "Полесья" заходил президент клуба Геннадий Буткевич. О чем шел разговор?

— Президент нас поздравил от всего сердца. Он очень доволен. Всего не буду рассказывать.

— В твоей карьере игрока "Полесья", это самая важная победа?

— Наверное. Хотелось новый чемпионат начать с победы. Посмотрим, что будет дальше.

— С приходом нового наставника "Полесье" сильно изменилось?

— Наш коллектив стал сплоченнее, - сказал Назаренко.