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Назаренко: Президент Полесья поздравил нас от всего сердца с победой над Шахтером

Премьер-лига

Хавбек поделился впечатлениями от победы над донецким клубом

Назаренко: Президент Полесья поздравил нас от всего сердца с победой над Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.

— Саша, с победой. Вы и в мае обыграли горняков, и теперь добились победы. В каком компоненте игры "Полесье" было сильнее дончан?

— Возможно, желания победить у нас было больше, чем у соперника. К тому же после еврокубков мы хотели реабилитироваться.

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— После поражения от "Олимпии", на "Полесье" вылили много грязи…

— Без этого никуда. Так бывает.

— Забил защитник Чоботенко, который в прошлом сезоне вообще не забивал…

— Да и у меня в минувшем чемпионате передачи были не очень, а сегодня все изменилось (смеется).

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— Тебе и проходы индивидуальные удавались?

— Было дело. После того прохода в середине второго тайма у меня судороги схватили.

— Почему у футболистов двух клубов было много повреждений?

— Это футбол. Нам тяжело было играть против "Шахтера", где-то и темп нужно было сбить.

— Знаю, что после игры в раздевалку "Полесья" заходил президент клуба Геннадий Буткевич. О чем шел разговор?

— Президент нас поздравил от всего сердца. Он очень доволен. Всего не буду рассказывать.

— В твоей карьере игрока "Полесья", это самая важная победа?

— Наверное. Хотелось новый чемпионат начать с победы. Посмотрим, что будет дальше.

— С приходом нового наставника "Полесье" сильно изменилось?

— Наш коллектив стал сплоченнее, - сказал Назаренко.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2024 в 11:32
Если б Шахтёр первый тайм бы играл как второй, то Полесье б и думать не могло о забитом голе. За счастье было б ничейку откатать... А так Шахтёр решил малой кровью отделаться, мол в лёгкую обыграем, особо не напрягаясь. За это и поплатился. А Бондаренко вообще играл за соперника...
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2024 в 11:32
Если б Шахтёр первый тайм бы играл как второй, то Полесье б и думать не могло о забитом голе. За счастье было б ничейку откатать... А так Шахтёр решил малой кровью отделаться, мол в лёгкую обыграем, особо не напрягаясь. За это и поплатился. А Бондаренко вообще играл за соперника...
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0
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Kondor (Веселе)
12.08.2024 в 11:29
Приходьте в АТБ з персональною корзинкою
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0
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Петруха
12.08.2024 в 11:02
Президенты клубов, побеждающих шахтер в первом круге, затем садятся в тюрьму!
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