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Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1

Премьер-лига

Горняки третий раз подряд не забивают волкам

Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киевской области на стадионе "Левый Берег" состоялся первый в этом сезоне домашний матч "Шахтера". Он чемпиону Украины явно не удался. В первом тайме была очень плохая игра; во втором – чуть лучше, но снова безрезультатно. Как итог – "Шахтер" не забивает "Полесью" в третьем матче подряд, остается без единой победы в противостоянии с житомирским коллективом, да еще и имеет небольшое пятно на репутации из-за драки, которая произошла в конце (то же самое касается "Полесья").

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – ниже.

Фотогалерея

Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 10Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 10Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 10Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 10Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 9Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 10Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 6Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 7Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 8Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 1Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 2Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 3Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 4Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1 - фото 5
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