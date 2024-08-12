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Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1
Горняки третий раз подряд не забивают волкам
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киевской области на стадионе "Левый Берег" состоялся первый в этом сезоне домашний матч "Шахтера". Он чемпиону Украины явно не удался. В первом тайме была очень плохая игра; во втором – чуть лучше, но снова безрезультатно. Как итог – "Шахтер" не забивает "Полесью" в третьем матче подряд, остается без единой победы в противостоянии с житомирским коллективом, да еще и имеет небольшое пятно на репутации из-за драки, которая произошла в конце (то же самое касается "Полесья").
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – ниже.
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