Нервы, драка и сенсация. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Полесье 0:1

В Киевской области на стадионе "Левый Берег" состоялся первый в этом сезоне домашний матч "Шахтера". Он чемпиону Украины явно не удался. В первом тайме была очень плохая игра; во втором – чуть лучше, но снова безрезультатно. Как итог – "Шахтер" не забивает "Полесью" в третьем матче подряд, остается без единой победы в противостоянии с житомирским коллективом, да еще и имеет небольшое пятно на репутации из-за драки, которая произошла в конце (то же самое касается "Полесья").

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – ниже.

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